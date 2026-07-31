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Пятница, 31 июля, 2026
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Внимание, жара! ГАИ Буда-Кошелево напоминает водителям меры безопасности

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Авангард
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В жаркую погоду водителям рекомендуется:

  • перед поездкой оцените свое состояние, при малейшем недомогании нужно отказаться от управления ТС;
  • обязательно возите с собой воду, особенно, если в салоне находятся дети;
  • не оставляйте детей в автомобиле одних, даже на несколько минут. Такое же правило стоит соблюдать и в отношении животных;
  • если почувствовали себя плохо, незамедлительно остановитесь, выпейте воды, умойтесь;
  • в случае, если в автомобиле отсутствует кондиционер, то лучше совершайте поездки утром и вечером, когда солнце еще не палящее;
  • при парковке автомобиля выбирайте места в тени подальше от солнечных лучей;
  • не превышайте скорость и увеличивайте дистанцию от транспортных средств, движущихся впереди.

Подготовила Екатерина Зайкова

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