Внимание, жара! ГАИ Буда-Кошелево напоминает водителям меры безопасности

В жаркую погоду водителям рекомендуется:
- перед поездкой оцените свое состояние, при малейшем недомогании нужно отказаться от управления ТС;
- обязательно возите с собой воду, особенно, если в салоне находятся дети;
- не оставляйте детей в автомобиле одних, даже на несколько минут. Такое же правило стоит соблюдать и в отношении животных;
- если почувствовали себя плохо, незамедлительно остановитесь, выпейте воды, умойтесь;
- в случае, если в автомобиле отсутствует кондиционер, то лучше совершайте поездки утром и вечером, когда солнце еще не палящее;
- при парковке автомобиля выбирайте места в тени подальше от солнечных лучей;
- не превышайте скорость и увеличивайте дистанцию от транспортных средств, движущихся впереди.
Подготовила Екатерина Зайкова