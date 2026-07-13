Возбуждено 40 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Cамым актуальным способом лишения денежных средств граждан области на прошедшей неделе по-прежнему были случаи продажи несуществующих товаров на торговых площадках в сети Интернет, в результате которых мошенниками похищено свыше 2,5 тысяч белорусских рублей.

В результате преступных действий мошенников граждане лишились более 178 тысяч белорусских рублей.

На минувшей неделе один из жителей областного центра, общаясь с мошенниками, под предлогом заработка через торговый интерфейс для участия в торгах на бирже, лишился 25 тысяч белорусских рублей.

Вместе с тем, благодаря целенаправленной профилактической работе на территории Гомельской области удалось предотвратить хищение мошенниками у граждан более 180 тысяч белорусских рублей.

Так, на прошедшей неделе, мошенники почти убедили одного из пенсионеров Советского района Гомеля продать квартиру для зачисления денег на безопасный счет, а другого пенсионера уверяли передать денежные средства для оказания помощи в проверке их подлинности. Однако, благодаря грамотным, наступательным и принципиальным действиям сотрудников милиции и родственников потенциальных потерпевших, удалось предотвратить материальный ущерб пенсионерам в сумме 72 тысяч белорусских рублей.

Помните! При осуществлении покупок в сети Интернет:

— не переходите по сомнительным ссылкам;

— не вводите данные банковской карты на непроверенных сайтах и торговых площадках;

— не доверяйте предложениям о предоставлении «очень выгодной» скидки в связи с ликвидацией склада или иными обстоятельствами.

Сожский Форпост