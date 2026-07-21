Ситуация изучена на рынках «Давыдовский» и «Прудковский». Основные нарушения связаны с завышением цен на плодоовощную продукцию, а также реализацией товаров, на которые у продавцов отсутствовали документы о качестве и безопасности (дыни, арбузы, персики, абрикосы, черешня, томаты и др.).

К примеру, отдельные продавцы продавали по завышенным ценам импортные капусту, лук репчатый и томаты (предельные торговые надбавки были завышены на 35 – 57%), яблоки (на 113%), чеснок (на 120%), виноград (на 140%) и другие фрукты.

Также установлены факты реализации продукции (томаты, редис, дыни, лимоны, кабачки), на которую согласно удостоверениям качества, истекли сроки годности.

По результатам контроля просроченная продукция изъята из продажи. В отношении нарушителей Комитетом госконтроля Гомельской области начат административный процесс. Для принятия мер реагирования информация о торговле товарами без документов о качестве и безопасности направлена в областную инспекцию Госстандарта.

КГК Гомельской области