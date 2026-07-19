В рамках XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоялся XIII турнир национальных танцев «Танчым разам». Буда-Кошелевский район на нем представлял народный фольклорный ансамбль бытового танца «Ойра» филиала «Уваровичский ГДК» и одержал победу. Звания лауреатов I степени удостоены Ольга Бубликова и Дмитрий Пильник (возрастная категория от 30 до 50 лет) и Светлана Кураченко и Виталий Слобадюк (возрастная категория от 50 лет и старше). Победители награждены дипломами, кубками и медалями.

Поздравляем талантливых земляков и желаем дальнейших творческих успехов!

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников