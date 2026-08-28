15 (28) августа 1916 года на Гомельщине родился прекрасный художник, обладатель виртуозного мастерства и светлой души – Евсей Евсеевич Моисеенко.

Евсей Моисеенко – народный художник СССР, профессор, участник Великой Отечественной войны, чьи полотна стали классикой советской живописи. Родился он на Будакошелевщине, в Уваровичах, в простой крестьянской семье. Детство будущего мастера прошло среди удивительной красоты природы, которая навсегда осталась в его сердце и позже находила отражение в работах.

Война прервала обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры: Евсей Евсеевич ушел добровольцем в народное ополчение, попал в плен (находился в концлагере), а победу встретил в составе кавалерийского корпуса. Этот опыт, пережитый и переосмысленный, впоследствии определил главную тему его творчества – героическую историю страны.

По окончании войны Евсей вернулся в Ленинград — заканчивать учебу. Его дипломной работой стало монументальное полотно «Генерал Доватор», на котором он изобразил кавалерийского командира времен начала войны — уроженца Витебщины Льва Доватора, наносившего своими внезапными атаками в тылу такой урон врагу, что немцы назначили специальную награду за его голову.

В Буда-Кошелево в 2007 году открылась картинная галерея имени Е.Е. Моисеенко, в которой хранится ранний отюд художника. Недавно в республике появился и находится в открытом доступе один из натюрмортов с нарциссами – второе произведение Моисеенко на всю 10-миллионную Беларусь. Известный скульптор Сергей Конёнков писал, что «нет у нас высшей задачи, чем обогащение духовного мира советского человека».

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Фото из архива palacegomel.by