Детский травматизм и его предупреждение — очень важная и серьезная проблема. По итогам января-июля 2026 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними (с 39 до 24; -15) и количество травмированных (с 42 до 26; -16) в них детей, однако возросло количество ДТП с погибшими несовершеннолетними (с 2 до 3; +1).

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка на дороге, в том числе во время игр на улице. Возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда — отсутствие чувства опасности. Поэтому одна из основных задач родителей и взрослых в целом — предупреждение детского травматизма.

Главная причина, из-за которой дети попадают под колеса автомобиля — невнимательность. Устранить эту причину, ограничиваясь только беседами с детьми, словесными наставлениями, невозможно. При движении на дороге, действуют не столько знания, сколько привычки, стереотипы. Выработать их можно только в реальных условиях улицы. Вот почему каждый выход с родителями ребенка на улицу должен способствовать формированию у него навыков наблюдения, самоконтроля, ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, формированию навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, являющегося основой выполнения Правил дорожного движения.

Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения:

не спешите, переходите дорогу размеренным шагом;

переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожными знаками и разметкой;

выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться;

не переходите дорогу на красный сигнал светофора;

из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги;

привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.;

не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дорогу, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли;

не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.

Что касается велосипедного травматизма: каждый родитель, прежде чем купить своему ребенку велосипед, должен обучить ребенка правилам безопасного поведения на дороге при управлении велосипедом. Никто не может заменить родителей при обучении ребенка дисциплинированному поведению на дороге, соблюдению им правил безопасности.

Вы должны объяснить своему ребенку основные правила:

кататься на велосипедах безопаснее всего во дворах, в жилой зоне, на стадионах и специально отведенных местах, где невозможно появление транспортных средств;

запрещено двигаться на велосипеде, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях;

ездить необходимо по специальным велосипедным дорожкам, а если их нет − по тротуарам, не мешая пешеходам;

проезжая часть дороги — не место для езды на велосипеде;

выезжать на велосипеде на проезжую часть дороги, в случае необходимости, разрешено только детям, достигшим 14 лет;

при пересечении проезжей части дороги необходимо спешиться (катить велосипед рядом с собой);

при движении по дороге в темное время суток и (или) в условиях плохой видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади фонарь, излучающий красный свет, сам велосипедист должен быть в одежде со световозвращающими элементами;

необходимо обязательно пользоваться средствами защиты: шлемом, наколенниками, налокотниками, накладками на запястье, а также в темное время суток повязками, поясами, жилетами со световозвращаюшими элементами.

Водители, осуществляющие перевозку детей в своих транспортных средствах также должны помнить, что судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Ведь зачастую можно наблюдать, как ребенок даже не сидит, а стоит за спиной у папы-водителя или мамы-пассажира, или между двух передних кресел автомобиля. В таком положении малышу открывается великолепный вид через лобовое стекло и одновременно заканчивается его безопасность.

Согласно п. 178 Правил дорожного движения перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Также запрещена перевозка детей до двенадцати лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Дети-водители — отдельная категория несовершеннолетних, которые входят в особую группу риска. Задача родителей — объяснить детям, что ни в коем случае нельзя садиться за руль ради развлечения, не имея права управлять транспортным средством.

Родители должны знать и понимать, что обучать управлению механическим транспортным средством в индивидуальном порядке разрешается только на площадках или автодромах, закрытых для дорожного движения, при этом обучающий должен иметь водительское удостоверение и стаж управления транспортным средством не менее двух лет. Кроме того, само транспортное средство должно быть соответствующим образом оборудовано. В противном случае человек будет привлечен к ответственности.

Особою озабоченность вызывают ДТП, в результате которых различные травмы получают несовершеннолетние водители, так как в большинстве случаев ответственность за них несут взрослые, которые не осуществляют должный контроль за подростками, которые имеют доступ к управлению транспортными средствами, при этом не имеют водительского удостоверения соответствующей категории.

Напоминаем, что участвовать в дорожном движении на мопеде (скутере) разрешается с 16-летнего возраста только при наличии водительского удостоверения. Как получить? Будущий водитель может самостоятельно изучить ПДД, пройти медицинское освидетельствование, получить медицинскую справку, и по достижении 16 лет сдать теоретический экзамен в ГАИ. После успешной сдачи он получит водительское удостоверение на управление мопеда (скутера) категории «А\М».

Родители! Будьте внимательны к своим несовершеннолетким детям. Вы должны знать, где находится ваш ребенок и чем он занимается. Чаще проводите с ними беседы о правилах поведения на дороге и вблизи нее. Объясняйте, какую угрозу несет за собой проезжая часть.

Современные средства персональной мобильности

В последнее время участники дорожного движения стали активно использовать современные средства персональной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскугеры, сигвеи, моноколеса).

С 1 сентября 2025 года уточняется понятие средство персональной мобильности — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, максимальную конструктивную скорость не более 25 км/ч, предназначенное для движения одного человека посредством использования электродвигателя. Транспортное средство, которое может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться мопедом либо мотоциклом и чтобы им управлять необходимо будет водительское удостоверение и регистрация транспорта в ГАИ.

Лица на средствах персональной мобильности приравниваются к велосипедистам.

Скоростное ограничение в населенном пункте 10 км/ч, по велодорожке — не более 25 км/ч.

Запрещается движение в пешеходной зоне и не достигнув 14 лет, управлять на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица (за исключением жилых зон).

Уважаемые родители, покупая ребенку средство персональной мобильности, важно понимать, что это не игрушка. Поэтому, объясняйте детям основные правила безопасного поведения на улице во время катания. Помните, что неукоснительное их соблюдение — это залог сохранения жизни и здоровья ваших детей.

ОГАИ Буда-Кошелсвского РОВД