30 августа в 23.42 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома и хозяйственной постройки в аг. Дуравичи Буда-Кошелевского района.

В результате уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество в доме и хозяйственной постройке, повреждены стены дома и хозяйственной постройки.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия Вашей безопасности!

— не эксплуатируйте отопительные печи с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

— не бросайте спички и окурки. Убедитесь, что они полностью потушены;

— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;

— запомните! АПИ следует устанавливать во всех жилых комнатах. Прибор рекомендуется устанавливать в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери – там, где обеспечен постоянный воздухообмен;

В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС