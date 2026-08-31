День подписчика прошел в ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевского РГС. В гостях у коллектива предприятия побывали главный редактор районной газеты «Авангард» Татьяна Титоренко и главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова.

Татьяна Александровна рассказала о структуре газеты, ее официальных страницах в социальных сетях, подчеркнув, что издание всегда открыто для обратной связи: любой читатель может задать вопрос через личные сообщения в соцсетях или чат-бот редакции в Телеграм. Кроме того, главный редактор проинформировала о способах подписки: оформить печатную или электронную версию газеты можно как в почтовом отделении, так и через систему ЕРИП. Это делает «Авангард» еще более доступным для своих читателей.

В ходе встречи представители трудового коллектива имели возможность подписаться на социальные сети издания, а самые активные получили памятные призы от газеты.

На важность выбора проверенных источников информации обратила внимание собравшихся Александра Фролова, отметив, что только так можно оградить себя от фейков и недостоверных новостей. Александра Владимировна обозначила, что наряду с районной газетой достоверную информацию размещают областные и республиканские издания, на которые также стоит подписаться.

Елизавета Малая

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