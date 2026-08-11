Житель Романовичей Николай Михайлович обратился по вопросу подтопления подвала. По словам заявителя, он неоднократно вызывал специалистов, но ситуация остается нерешенной.

О межевом споре с соседями рассказала Зоя Николаевна из Житковичей. Из-за установленного забора она не может подойти к своей пристройке.

Сергей Степанович из Лоевского района предложил организовать закупку ягод, картофеля и другой продукции у местных жителей по достойным ценам.

Екатерина Зенкевич дала соответствующие поручения ответственным службам. Поднятые вопросы взяты на контроль.

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