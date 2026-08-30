Председатель Коммунаровского сельского исполнительного комитета, делегат VII Всебелорусского народного собрания Михаил Борисевич:



– Быть делегатом ВНС – это огромная ответственность перед людьми, доверившими представлять их интересы. Необходимо знать проблемы своих земляков и быть готовым отстаивать их на самом высоком уровне.

За 30 лет ВНС прошел путь от народного форума до полноценного государственного органа, где принимаются ключевые документы, такие как Военная доктрина, Концепция национальной безопасности, программы социально-экономического развития. По сути, именно на ВНС определяются главные направления жизни страны на пять лет вперед. И каких бы вопросов ни касались обсуждения на заседаниях, будь то экономика, национальная безопасность или социальная сфера, во главе всегда оставалось одно: благополучие граждан.

Программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы, принятая на VII ВНС, является тому подтверждением. Семь приоритетов, среди которых демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, комфортная среда для жизни, технологическое развитие и туристический потенциал, затрагивают каждую сферу белорусского народа. Цель программы – переход к новому качеству жизни каждого белоруса, независимо от места его проживания.

На примере Коммунаровского сельсовета видно, как стратегические решения ВНС превращаются в реальные дела. У нас построен 40-квартирный дом для многодетных семей, заложен еще один на 60 квартир. Проведен капитальный ремонт школы, возведена современная спортивная площадка, идет асфальтирование дорог. Развивается агротуризм – агроусадьба «Ветер в гривах» стала точкой притяжения для жителей и гостей.

Есть и примеры частной инициативы: молодой предприниматель открыл пункт выдачи известного маркетплейса в нашем населенном пункте, планирует мини-кафе. Это, конечно, не глобальные проекты, но именно из таких дел складывается жизнь на селе. И за каждым из них – решения, которые изначально принимаются на уровне страны и в том числе на Всебелорусском народном собрании.

У программы есть четкие механизмы реализации: 20 госпрограмм, 57 подпрограмм, 119 задач, 259 показателей. Результаты ежегодно заслушиваются на заседаниях ВНС. Это позволяет держать руку на пульсе и вовремя видеть, что работает, а что требует другого подхода. Но говорить о показателях можно долго. Суть всегда одна – работаем мы для людей, чтобы у семей было жилье, у детей – школы, у всех – стабильность и безопасность. Через четкое планирование, через контроль результатов, ответственность за каждое принятое решение Всебелорусское народное собрание позволяет формировать уверенность в завтрашнем дне.