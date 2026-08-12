Порядка 100 будакошелевцев приняли участие в добром деле.

Как отмечают специалисты Гомельского областного центра трансфузиологии, их бригада выезжает в район дважды в год. Как правило, местное население откликается хорошо и желающих сдать кровь всегда достаточное количество. Люди приходят подготовленные, сдают кровь с позитивным настроением, ведь это тоже важно.

Перед кровосдачей граждане сдают анализ крови на определенные показатели (уровень гемоглобина, группа крови). Затем их осматривает врач, выдается специальный паек, в который входят печенье, шоколад, гематоген. И только потом они получают допуск к самой процедуре.

Забранная кровь в виде эритроцитарной массы направляется в лечебные учреждения для пациентов с тяжелыми ранениями, после ДТП, с наследственными гематологическими заболеваниями, используется в акушерстве и гинекологии и др.

Корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у доноров, насколько значим для них самих этот шаг. Житель райцентра Иван Надточий сдает кровь не первый раз. Он уверен, что это его реальный шанс спасти жизнь пусть и незнакомого человека. Для медицинской сестры Натальи Мычковой данная процедура имеет двойной смысл. Во-первых, она, как медработник, обязана стоять на страже здоровья пациентов, А во-вторых, это ее осознанная гражданская позиция и стремление помочь тем, кто в этом нуждается. Для молодого специалиста, врача-невролога Юлии Голото сдать кровь – уже привычное, но безусловно важное дело. Еще в годы учебы в университете, в интернатуре она принимала участие в подобных мероприятиях, соблюдая перед процедурой определенную диету. А вот врач общей практики Руслан Нурягдыев стал донором впервые: желание проверить себя совпало со стремлением помочь. В этом с ним полностью солидарен и житель райцентра Александр.

Наталья Логунова

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