В Беларуси днем 29 августа местами ожидаются грозы и усиление ветра. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный ночью слабый, днем 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, местами по западу 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла, по западной половине — плюс 11-16. Днем будет 21-27 градусов выше нуля.