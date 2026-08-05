В Беларуси днем 6 августа во многих районах страны температура воздуха достигнет 35-40 градусов. Объявлен красный уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы, при грозах местами ожидаются сильные дожди, возможен град. Ветер прогнозируется переменных направлений ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса тепла, в отдельных районах — плюс 15-17. Днем будет от плюс 28 градусов по северу до плюс 40 градусов по югу.