В мировой истории немало примеров, когда один народ, одна нация оказывались разделенными: Вьетнам, Германия, Корея, Кипр, Йемен. Этот список можно еще продолжать. Причины раскола разнятся: политические игры заинтересованных государств, идеологические и религиозные противоречия, итоги войн и конфликтов. Разделение всегда болезненное, неестественное, судьбы народов складываются по-разному. Некоторые так и не смогли вернуть утраченное единство. Но Беларусь оказалась в числе тех, кто смог.

Вспомним историю. В 1921 году по условиям Рижского мирного договора, заключенного без участия белорусов, почти половина территории Беларуси с более чем тремя миллионами человек отошла к Польше. Граница проходила всего в 30-60 километрах от Минска. На запад от нее остались те же белорусы, но уже без права говорить на родном языке и зваться белорусами, без школ и традиций. А тех, кто пытался отстаивать права местного населения, отправляли в тюрьмы и лагеря, в том числе в печально известную Березу-Картузскую, через которую за пять лет прошло более 10 тысяч узников. 17 сентября 1939 года была стерта искусственная граница, разделявшая наш народ почти два десятилетия.

Когда Красная армия начала освободительный поход, основная часть населения Западной Беларуси встречала советских солдат хлебом-солью. Это было восстановление исторической справедливости и воссоединение белорусского народа, который долгие годы жил разделенным. Уже в ноябре 1939 года Верховный Совет СССР принял Закон о включении Западной Беларуси в состав БССР. Территория республики увеличилась почти вдвое. И, что важно, белорусы снова стали нацией с единой историей и единым будущим. Это событие заложило фундамент целостности Республики Беларусь, которая сохраняется по сей день.

Но есть события, которые не должны повторяться. Искусственное разделение народа – одно из них. Поэтому, когда сегодня некоторые политики перекраивают историю под свои интересы, мы особенно остро осознаем, как важно беречь единство, ведь именно оно лежит в основе национальной идентичности и самодостаточности государства.

Вьетнам и Германия воссоединились. Корейский полуостров так и остается разделенным на КНДР и Республику Корею, как и Кипр. А мы смогли объединить наш народ. И это не просто повод для гордости, это напоминание о том, что единство не стоит воспринимать как данное. Его нужно беречь, защищать и передавать следующим поколениям, потому что, как показывает история, разделить народ может любой политик, руководствующийся сиюминутной выгодой. А вот собрать его заново, сохранить единым способен только тот, кто готов отвечать за будущее своей страны.

Елизавета МАЛАЯ