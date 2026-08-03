ОВЕН. Любое начатое дело принесет успех. Возможны трения с руководством, но дипломатичный подход поможет вам. Доверяйте своей интуиции. С деньгами могут возникнуть небольшие трудности, старайтесь экономить.

ТЕЛЕЦ. Настойчивость принесет плоды, если решите посвятить себя работе. Улучшение материального положения поможет осуществить давнюю мечту. Вероятны мелкие накладки, так что будьте предельно внимательны. На выходных отдохните от суеты на природе.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы почувствуете себя в своей тарелке в окружающем обществе, умело ориентируясь в тонкостях поведения. Не бойтесь браться за сложные проекты, вы сможете достигнуть поставленной цели с успехом. Выходные лучше провести со своей семьей.

РАК. Благоприятный период для решения важных вопросов. У вас будет всё получаться только в том случае, если научитесь рационально планировать дела. Цель сможете достигнуть благодаря острому уму и развитой интуиции.

ЛЕВ. Высока вероятность получить предложение о смене рабочей деятельности. Не стоит от него отказываться, сейчас именно то время, когда можно совершать такие кардинальные изменения. Однако помните, что любые действия должны быть в рамках закона.

ДЕВА. Период покажет, насколько ваша деятельность соответствует жизненному опыту. Сможете проявить себя с лучшей стороны. Только нужно собраться и не бояться использовать весь свой потенциал и активно действовать. Хорошо, когда желания соответствуют возможностям.

ВЕСЫ. Вероятны новые творческие проекты, которые принесут как удовлетворение, так и доход. Однако могут возникнуть непредвиденные ситуации. Сохраняйте трезвый ум и хладнокровие, избегайте любых опрометчивых шагов. В выходные найдите время для семейных дел.

СКОРПИОН. Избегайте дальних поездок и меньше общайтесь с незнакомыми людьми. Нельзя легкомысленно относиться к своему здоровью. На работе есть вероятность финансовых потерь. Неожиданный поворот судьбы может случиться из-за встречи со старыми знакомыми.

СТРЕЛЕЦ. С пониманием дела отнесетесь к происходящему и при этом поможете своему окружению продемонстрировать свои лучшие качества. Обратите внимание на общественные дела и воспитание детей. Нужно вести конструктивный диалог, чтобы решение вопросов привело к благоприятному исходу.

КОЗЕРОГ. Необходимо более активно искать сферу, в которой можно проявить свои интеллектуальные способности. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю. Стоит ожидать и того, что всё будет идти не так, как планировалось.

ВОДОЛЕЙ. Все ваше внимание будет сосредоточено как на личных, так и деловых отношениях. Умение слушать и находить компромиссы станет ключом к успеху. Ищите партнеров, советуйтесь с коллегами. Индивидуальная работа будет менее эффективна.

РЫБЫ. Настало время задуматься о смене деятельности или профессиональном росте. В противном случае отсутствие перемен может негативно сказаться на вашем развитии. Твердо придерживайтесь своих ключевых принципов, но при этом не забывайте о возможности поиска компромисса.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ