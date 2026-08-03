Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ключевыми темами стали ход уборочной кампании и прогнозы на урожай по итогам жатвы, сев озимых культур и выполнение поручения главы государства по строительству профилакториев для телят.

На сегодняшний день аграрии намолотили более 4,6 млн тонн зерна. В числе первых регионов-миллионников — Брестская и Минская области, а вскоре отметку в миллион тонн перешагнут аграрии Гродненской области. При этом состояние зерна на полях и другие факторы позволяют рассчитывать на урожай не ниже уровня прошлого года.

Как было доложено Президенту, в Беларуси убрано почти 90% озимого рапса. Завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи. Параллельно аграрии убирают озимую и яровую пшеницу, озимый тритикале — культуры, которые обеспечивают максимальную урожайность.

Помимо уборочных работ, в Беларуси готовятся к севу озимых культур, о чем также было детально доложено главе государства. Под озимый рапс подготовлено более половины площадей, а северные районы уже приступили к его севу. В целом эту культуру планируется посеять на площади 457 тыс. га, что примерно соответствует уровню прошлого года. Перед аграриями стоит задача завершить сев озимого рапса до 25 августа.

Помимо летних полевых работ, Александр Лукашенко интересовался ходом строительства профилакториев для телят. В этом году запланировано возведение 528 таких объектов, 161 из них уже построен. Согласно утвержденным графикам, до 1 октября все объекты должны быть введены в эксплуатацию.

Особо Президент обратил внимание на требование абсолютного соблюдения технологий. Кроме непосредственно строительства профилакториев — в срок должно быть изготовлено и введено все необходимое технологическое оборудование. Также было озвучено требование — построенные телятники не должны пустовать.