В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, какие случаи подпадают под изменение существенных условий труда.

В ведомстве рассказали, что изменением существенных условий труда признается:

изменение системы оплаты труда, режима рабочего времени, включая установление или отмену неполного рабочего времени;

изменение гарантий;

уменьшение размеров оплаты труда.

Кроме того, к таким случаям относятся предложение о заключении контракта с работником, работающим по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, установление или отмена дистанционной работы, а также другие условия, устанавливаемые в соответствии с Трудовым кодексом.

Изменение последовательности чередования сотрудников по сменам не входит в понятие изменения существенных условий труда.

Наниматель обязан предупредить работника об изменении существенных условий труда письменно не позднее чем за один месяц, сообщает Минтруда.

При отказе сотрудника от продолжения работы с изменившимися условиями трудовой договор прекращается по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК.

Алгоритм изменения существенных условий труда работника включает:

наличие оснований для их изменения;

письменное предупреждение работника об изменении существенных условий труда не позже чем за месяц до введения новых условий;

продолжение работы работником по прежней профессии рабочего, должности служащего;

увольнение работника по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК в случае отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;

выплату при увольнении выходного пособия в размере не менее двухнедельного среднего заработка.

При этом в случае прекращения трудового договора по причине установления неполного рабочего времени продолжительностью менее половины нормальной выходное пособие выплачивается в размере не менее одного среднемесячного заработка.

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