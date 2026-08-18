Как белорусские школьники будут изучать искусственный интеллект (ИИ), журналистам рассказала начальник управления общего среднего образования — заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

«К началу учебного года внесены изменения в отдельные учебные программы. В учебных программах по информатике 6-9-х классов акцент сделан не только на теории, но и на функциональной грамотности, умении учащихся применять цифровые навыки в повседневной жизни. Обновленные учебные программы, конечно же, должны идти в ногу со временем. Так, в учебной программе информатики 8-го класса появится отдельная тема — «Искусственный интеллект». Учащиеся начнут изучать технологии ИИ. Наша задача — научить ребят использовать его осознанно, безопасно, с пользой для учебы. Ребята узнают, как составлять запросы к искусственному интеллекту и проверять достоверность той информации, которую они получают», — сказала Ирина Каржова.

Она добавила, что существенные изменения коснулись учебной программы по допризывной и медицинской подготовке. В ней появится отдельный раздел, касающийся беспилотных летательных аппаратов. Увеличится количество часов на практические занятия. Так, с учетом учебно-полевого сбора на практическое занятие будет отводиться около 90% всего времени.

«С 2025 года в неделю было три часа физической культуры. В этом году мы изменили подходы к третьему уроку. Он был направлен на игровые виды спорта, а теперь будет направлен на повышение не только двигательной активности учащихся, но и подготовку к сдаче нормативов, которые предусмотрены учебной программой», — подчеркнула Ирина Каржова.

Кроме того, с этого учебного года начнет реализовываться экспериментальный проект, в рамках которого будут организованы углубленное изучение физики, химии, математики и биологии в 8-м классе. В экспериментальном проекте будут задействованы учреждения образования из всех регионов страны, а педагогическим работникам, участвующим в проекте, помощь окажут педагоги Академии образования и БГПУ им. М.Танка», — подытожила Ирина Каржова.