Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусский лидер 1 сентября в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, он приурочен к 25-летию основания организации.

В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене.

По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов, главный из которых — декларация 25-летия ШОС. Планируется также рассмотрение ряда вопросов в сферах безопасности, энергетики, транспорта, научно-технического сотрудничества, цифровизации.

31 августа Александр Лукашенко посетит торжественную церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников.

В графике рабочего визита главы белорусского государства и ряд встреч на полях саммита с зарубежными коллегами.