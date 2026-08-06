Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром, министром иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, состоявшейся в конце прошлого года. Тогда лидеры двух стран определили ряд конкретных проектов, которые могут совместно осуществить Минск и Алжир. В этой связи Президент Беларуси поделился главным выводом, который был сделан по итогам этих переговоров.
«Мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня (а, может, и завтра) необходимо Алжиру, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром».
«Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренностей по конкретным проектам, это, во-первых, послужит фундаментом для наших дальнейших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерная философия наших отношений, каковую вижу я», — убежден белорусский лидер.
Сотрудничество Беларуси и Алжира в последнее время активно развивается по различным направлениям. Этому в значительной степени способствовал визит главы белорусского государства в Алжир в декабре 2025 года. В тот же период там проходил белорусско-алжирский бизнес-форум. Результаты проведенной работы не заставили себя ждать. Если по итогам 2025 года взаимный товарооборот был около $40 млн, то за первое полугодие 2026-го — почти $76 млн. Весь объем товарооборота (за небольшим исключением, исчисляемым тысячами долларов) составляет белорусский экспорт: преимущественно молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло.