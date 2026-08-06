Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, состоявшейся в конце прошлого года. Тогда лидеры двух стран определили ряд конкретных проектов, которые могут совместно осуществить Минск и Алжир. В этой связи Президент Беларуси поделился главным выводом, который был сделан по итогам этих переговоров.

«Мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня (а, может, и завтра) необходимо Алжиру, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром».