Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.



«На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно — проблема. Но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось, — сказал глава государства. — А как кому хочется, не хочется, — мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас».

«Поэтому желаю нам (потому что все вопросы вместе приходится решать), чтобы мы справлялись с этими проблемами. Но мы с ними справимся», — добавил белорусский лидер.