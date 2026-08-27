Эффективность принимаемых мер, направленных на профилактику и противодействие киберпреступности обсудили на заседании облисполкома.

Вопрос цифровой безопасности является одним из наиболее злободневных. Он касается каждого человека, а в более широком смысле и всего государства.

«Мошенники сегодня работают не примитивно. У них одна задача — заставить человека отдать деньги», — подчеркнул губернатор Иван Крупко.

Кибербезопасность — важнейший элемент безопасности. Потому правоохранители, государственные органы, банки, соцзащита, трудовые коллективы и другие организации должны действовать сообща.

«Достаточно ли мы сделали, чтобы защитить от преступников наших родителей, бабушек и дедушек? Соглашусь, проводится масштабная профилактическая работа. Но этого недостаточно, если у нас фиксируется рост таких преступлений. Нужно доносить до пожилых граждан правила цифровой безопасности. Дойти необходимо до каждого!» — отметил председатель облисполкома.

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