С давних пор 12 августа верующие вспоминают апостола Силуана, в народном календаре — Силин день. Эта дата была известна рядом строгих запретов, за нарушение которых знающие люди сулили болезни, безденежье и одиночество.

Чего нельзя делать

Наши предки верили, что чрезмерное употребление пищи в этот день непременно приведет к финансовым трудностям.

Считалось, что новая вещь, купленная в этот день, вряд ли прослужит долго, а значит, деньги будут потрачены впустую.

Пересадка растений 12 августа – дело неблагодарное. Предки считали, что на новом месте они не приживутся, что символически может означать неудачи в начинаниях.

Чтобы не стать жертвой мошенников или собственных хитростей, в Силин день следует быть предельно честными.

Стрижка ногтей и волос в этот день считалась опасной – притягивающей беды и укорачивающей жизнь.

Для тех, кто держал домашний скот, существовал строгий запрет на оставление хлева или коровника открытыми. Считалось, что нечистая сила может пробраться туда и навредить животным.

Хлеб в Силин день было принято отламывать руками, чтобы избежать бед.

Ходить по траве обутыми категорически не рекомендовалось, чтобы не навлечь болезнь.

Что можно делать

Пробуждаясь с первыми петухами, люди отправлялись на прогулку босиком по траве. Это не только укрепляло здоровье и защищало от простуд на целый год, но и символизировало единение с природой.

Уборка дома, приготовление вкусной еды, стирка – чем больше дел успеете сделать, тем больше шансов привлечь в дом денежную удачу.

Силин день – идеальное время для начала чего-то нового. Будь то ремонт, освоение нового навыка, избавление от вредной привычки или начало пути к здоровому образу жизни.

Посетите пожилых родственников, пригласите друзей в гости, загляните к соседям. Это также удачный момент для возобновления отношений после давней ссоры.

Приметы о погоде

Прохладный день, согласно наблюдениям наших предков, указывает, что в ближайшее время дождей можно не бояться. А вот если на улице резко разогрело, без осадков точно не обойдется. Погода может испортиться внезапно.

Если будет идти мелкий дождь, а ветер окажется сильным, ненастье затянется надолго. Сильная гроза 12 августа сулит долгую осень и позднюю зиму. А вот если рябина уже поспела, в конце месяца установится холодная и пасмурная погода. Первые морозы в таком случае ударят уже в октябре.

Туманное утро — добрый знак, обещающий богатый урожай. Если же гром гремит, а дождя нет, сборы с полей окажутся очень скромными.

Подготовила Екатерина Зайкова