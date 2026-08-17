18 августа православные вспоминают мученика Евсигния Антиохийского, в народном календаре — Евстигней-житник. В старину этот день был известен рядом примет и строгих запретов, за нарушение которых можно было поплатиться красотой, здоровьем или деньгами.

Что нельзя делать

Поверья гласят, что 18 августа много говорить опасно. Случайное раскрытие чужих или собственных тайн может стать источником серьезных проблем.

В этот день требуется максимальная сосредоточенность. Болтовня отвлекает от дел, ведет к ошибкам и небрежности.

На Евстигнея-житника недопустима праздность. Отлынивание от труда, по мнению предков, могло привести к нищете и долгам.

Не давайте деньги в долг, если не готовы их потерять. Заемщик, скорее всего, не вернет сумму, а возможно, и вовсе исчезнет.

После заката, чтобы избежать неприятностей, связанных с активизацией нечистой силы, рекомендуется оставаться дома. Даже выглядывать в окно в темное время суток считалось рискованным.

Что можно делать

Евстигней-житник – время, когда уборка урожая подходит к концу, но еще можно успеть посеять озимые. Крестьяне продолжали трудиться в поле, завершая важные дела.

День благоприятен для сбора урожая, ухода за растениями и наведения порядка на приусадебном участке.

Если вы долго откладывали наведение чистоты в доме, сейчас самое время это исправить. Считается, что в чистый дом приходят деньги. Особое внимание стоит уделить зеркалам: чистые зеркала привлекают финансовое благополучие.

По старинному поверью, если оставить банкноты у зеркала на сутки, можно ожидать денежных поступлений.

Поскольку день связан с повышенной активностью потусторонних сил, без крайней нужды они на улицу не выходили. Вечером принято собираться всей семьей, занимаясь совместными делами и общением.

Рукоделие или освоение новых увлечений поможет отвлечься от тревог и провести время с пользой.

Приметы о погоде

Погода 18 августа укажет, каким будет декабрь.

Если на улице густой туман, в ближайшие пару дней на улице потеплеет. Красное небо на закате — к похолоданию. Небо затянуто тучами, но дождь так и не пошел? Урожай льна окажется скромным.

Если дождь идет круглые сутки, сентябрь будет мокрым. Град — к холодной зиме. Гром гремит весь вечер — декабрь окажется морозным.

Заметив, что лягушки расквакались, наши предки ждали тепла. Если же еще и кошка весь день на спине спит, значит, теплая погода задержится до сентября.

Подготовила Екатерина Зайкова