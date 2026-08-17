18 августа православные вспоминают мученика Евсигния Антиохийского, в народном календаре — Евстигней-житник. В старину этот день был известен рядом примет и строгих запретов, за нарушение которых можно было поплатиться красотой, здоровьем или деньгами.
Что нельзя делать
- Поверья гласят, что 18 августа много говорить опасно. Случайное раскрытие чужих или собственных тайн может стать источником серьезных проблем.
- В этот день требуется максимальная сосредоточенность. Болтовня отвлекает от дел, ведет к ошибкам и небрежности.
- На Евстигнея-житника недопустима праздность. Отлынивание от труда, по мнению предков, могло привести к нищете и долгам.
- Не давайте деньги в долг, если не готовы их потерять. Заемщик, скорее всего, не вернет сумму, а возможно, и вовсе исчезнет.
- После заката, чтобы избежать неприятностей, связанных с активизацией нечистой силы, рекомендуется оставаться дома. Даже выглядывать в окно в темное время суток считалось рискованным.
Что можно делать
- Евстигней-житник – время, когда уборка урожая подходит к концу, но еще можно успеть посеять озимые. Крестьяне продолжали трудиться в поле, завершая важные дела.
- День благоприятен для сбора урожая, ухода за растениями и наведения порядка на приусадебном участке.
- Если вы долго откладывали наведение чистоты в доме, сейчас самое время это исправить. Считается, что в чистый дом приходят деньги. Особое внимание стоит уделить зеркалам: чистые зеркала привлекают финансовое благополучие.
- По старинному поверью, если оставить банкноты у зеркала на сутки, можно ожидать денежных поступлений.
- Поскольку день связан с повышенной активностью потусторонних сил, без крайней нужды они на улицу не выходили. Вечером принято собираться всей семьей, занимаясь совместными делами и общением.
- Рукоделие или освоение новых увлечений поможет отвлечься от тревог и провести время с пользой.
Приметы о погоде
Погода 18 августа укажет, каким будет декабрь.
- Если на улице густой туман, в ближайшие пару дней на улице потеплеет. Красное небо на закате — к похолоданию. Небо затянуто тучами, но дождь так и не пошел? Урожай льна окажется скромным.
- Если дождь идет круглые сутки, сентябрь будет мокрым. Град — к холодной зиме. Гром гремит весь вечер — декабрь окажется морозным.
- Заметив, что лягушки расквакались, наши предки ждали тепла. Если же еще и кошка весь день на спине спит, значит, теплая погода задержится до сентября.
Подготовила Екатерина Зайкова