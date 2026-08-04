5 августа верующие чтут Почаевскую икону Божией Матери, в народном календаре – Трофимов день. У наших предков с этой датой было связано немало примет и строгих запретов, некоторые из них дошли и до наших дней.

Что нельзя делать

Считалось, что 5 августа нельзя долго нежиться в постели. Подобное утреннее безделье могло обернуться серьезной болезнью, лечение которой отняло бы много сил и времени.

Не стоит тратить драгоценное время на незначительные дела, не требующие срочного вмешательства. Также не рекомендуется браться за новые проекты – это может привести к жизненному хаосу.

Никому не жалуйтесь на судьбу. Решить проблему вам это не поможет, могут лишь появиться новые трудности.

Хвастовство, сплетни и лесть в этот день категорически не приветствовались. Любой обман рисковал быть раскрытым, что могло нанести непоправимый ущерб репутации.

Переговоры и сделки, связанные с большими суммами, лучше отложить. Вместо ожидаемого финансового роста, велик риск потерять имеющийся капитал.

Если кто-то обратится к вам за поддержкой, не стоит отказывать. Иначе весь год вы рискуете остаться в одиночестве, и в час нужды друзья и близкие отвернутся.

Несмотря на то, что день благоприятен для труда, работать в поле или на открытом воздухе считалось недопустимым, чтобы не столкнуться с нечистой силой.

Парням категорически запрещалось ходить в лес. Существовало поверье, что Леший мог заманить их в чащу.

Раннее засыпание 5 августа сулило отсутствие прибыли и утечку денег из семейного бюджета.

Если женщина варила варенье в этот день, угощать им кого-либо не рекомендовалось – заготовка могла быстро испортиться.

Что можно делать

Наши предки начинали Трофимов день с первыми петухами. Главная цель – успеть сделать максимум дел до полудня. Оставшееся время посвящалось отдыху и общению с близкими.

Хозяйки обязательно пекли пироги со свежими ягодами, веря, что это привлечет в дом денежную удачу.

Употребление малины 5 августа, по поверьям, помогало быстрее встретить свою любовь.

Незамужние девушки проводили обряд умывания ягодным соком. Считалось, что это придаст им привлекательности и поможет в скором времени познакомиться с суженым.

Приметы о погоде

Утренний туман 5 августа, согласно наблюдениям наших предков, сулит потепление. Если в ранние часы небо ясное, жара придет минимум на неделю.

Сильный дождь в Трифонов день сулит сырую осень и плохой урожай. Если осадки оказались незначительными, а погода быстро улучшилась, значит мокрым будет только сентябрь, а октябрь порадует теплыми денечками.

Звездное небо в ночь на 5 августа – предвестник затяжных ливней. Смена направления ветра указывает на грядущее ненастье.

Подготовила Екатерина Зайкова