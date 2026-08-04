Яркая точка на карте IX Международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья» — интерактивная площадка «Ремесленная слобода».

Площадка объединит традиционные ремесла, народную культуру и нематериальное наследие белорусского Полесья.

У Хаты охотника и рыбака гостям покажут уклад жизни полешуков, орудия охоты и рыболовства, процесс изготовления челна из цельного ствола дерева.

Особое место — Хата полешуков, где представят традиционные блюда и кулинарные традиции. В ремесленном домике будут работать мастера бондарства, вышивки, гобеленового ткачества, коробоплетения, соломоплетения, ткачества.

«Ремесленная слобода» станет творческим пространством, где оживут традиции. Площадка будет работать 15 августа с 11.00 до 21.00.

Гомельщина официально