На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. №1914-ХII «О воинской обязанности и воинской службе», Указа Президента Республики Беларусь от 22 июля 2026 г. №247 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве (далее – призыв) граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку;

2. Гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве, проживающим по месту постоянного жительства (регистрации) на территории Буда-Кошелевского района, не получившим персональную повестку о явке на мероприятия по призыву, явиться в военный комиссариат Буда-Кошелевского и Чечерского районов Гомельской области с 1 сентября по 30 ноября 2026 года по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, 10. Указанным гражданам иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Исполняющий обязанности военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов майор П.Ю. Вергун