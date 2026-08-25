Ловчие птицы — это хищные птицы (беркуты, соколы, ястребы), используемые для охоты на пушного зверя и дичь. Их разделяют на благородных и неблагородных (орлы, коршуны, сарычи, осоеды). Благородные птицы делятся на две группы: птицы высокого полёта (сокол и кречет) и птицы низкого полёта (ястребы).

Охота с использованием ловчих птиц известна с давних времён; считается, что она зародилась в Пакистане и Индии. Сейчас это занятие воспринимается как экзотика, оно не популярно, довольно дорого и хлопотно.

В то же время охота с хорошо обученными ловчими птицами весьма добычлива, увлекательна и интересна. Охотник с беркутом за сезон может добыть до полусотни лисиц, с ястребом-тетеревятником за день — до десятка фазанов, а с ястребом-перепелятником — до полусотни перепелов. Так же, как и при использовании охотничьих собак, при проведении охоты на территории Беларуси необходимо иметь регистрационные документы на ловчих птиц, выданные республиканским государственно-общественным объединением «Белорусское общество охотников и рыболовов» в порядке, определённом законодательством об административных процедурах.

Иностранные охотники могут использовать ловчих птиц при наличии необходимых документов: регистрационных, выданных в государстве их постоянного места жительства, и ветеринарного свидетельства (ветеринарного сертификата), выданного государственной ветеринарной службой.

Ловчие птицы, разрешённые к использованию в охотугодьях на территории Республики Беларусь: беркут, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, сапсан, балобан, кречет.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира или при выявлении фактов браконьерства обращайтесь в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского, 45/2а, тел. 2—76-30, или по телефонам горячей линии Госинспекции: 8-033-333-60-00, 8-017-390-00-00 (круглосуточно)

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ