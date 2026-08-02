Почему для Беларуси весьма важно эффективно работать на зарубежных рынках

Говорим о работе нашей страны на внешнем векторе. Результаты впечатляют уже сейчас: в 2025 году Беларусь торговала со 196 государствами мира, то есть практически со всеми. На первый план, впрочем, сегодня выходят иные формы взаимодействия. Речь, например, о реализации совместных инвестиционных проектов. Как активнее «застолбиться» на зарубежных рынках? Почему недопустима бюрократия? Какого результата Президент Александр Лукашенко ждет от чиновников по итогам загранкомандировок? Эти и не только вопросы подробно обсудили на совещании у Главы государства о путях ускорения по ключевым инвестпроектам с другими странами. Разбираемся, какую экономическую выгоду несет для Беларуси подобная работа.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Давно известно, что для успешного освоения рынков, особенно дальних, простой торговли сегодня мало. Задача решается через кооперацию, вынос финишного производства ближе к потребителям, создание на месте своих или совместных объектов логистики и производств. Инструментарий для достижения этих целей имеется, причем многое сделано за последние месяцы.

На совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, 24 июля 2026 года

Действовать быстро и расчетливо

Тон работе на внешнем контуре задает сам Глава государства. Каждая его командировка, по сути, — это окно возможностей для экспортеров. Главное — не заволокитить сотрудничество в дальнейшем, действовать максимально быстро и эффективно. На этот фактор обращает внимание и председатель общества «Знание» Алексей Авдонин:

— Вопросам экономики Президент уделяет повышенное внимание. Наше присутствие на внешних рынках требует совершенно новых современных подходов.

Глава нашего государства чувствует, понимает динамику, имеющиеся запросы и осознает, что если мы будем медлить, будем подвержены бюрократии, то на каком-то этапе нас попросту выдавят даже оттуда, где мы присутствуем. Мировая экономика сейчас продолжает находиться в состоянии перманентного кризиса перепроизводства. Товаров много — покупать некому. Конкуренция в этих условиях, естественно, крайне высокая. И, как результат, требуются принципиально иные способы и методы управления: предельная оперативность, деловитость, решимость, быстрое принятие решений.

Никаких препятствий быть не должно. Что это нам дает? В первую очередь вовлечение населения в производственные процессы, возможность зарабатывать гораздо больше в единицу времени, повышение благосостояния людей. Безусловно, интересно для нас расширять и свое производственное присутствие, в частности в Африке, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы поставляем туда узлы и механизмы, а для сборки уже привлекается местное население, а значит, мы даем им работу, зарплату. В таких регионах мы закрепляемся надолго. Нам начинают доверять, нас начинают уважать. Раз есть доверие, есть и долгосрочные контракты. Если поставлять только готовую продукцию, от нее в любой момент могут отказаться: кто-то перебьет по цене, объему или качеству. А когда у тебя есть собственное производство, свои сервисы и на них задействовано местное население, правительство этой страны будет ориентироваться на то, чтобы и дальше расширять такое производство. Нам такие подходы крайне интересны.

Элемент национальной безопасности

От частного — к глобальному. Анализ итогов совещания у Президента Беларуси, подчеркивает эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко, позволяет зафиксировать системную трансформацию самого понятия инвестиций в современных геополитических реалиях. Инвестиции, отмечает он, превратились в элемент национальной безопасности, глубокой технологической кооперации и формирования так называемого инвестиционного иммунитета государства:

— Главным критерием для инвесторов вместо абстрактной маржинальности стал суверенный прагматизм — принцип «надежно, спокойно и безопасно». Инвестор сегодня ищет защищенные юрисдикции и прямые государственные гарантии, которые Минск готов предоставлять на высшем уровне. Привлекательность Беларуси для партнерских инвестиций базируется на уникальном сочетании жесткого государственного контроля, развитого промышленного фундамента и преференциальных налоговых режимов. Инвестиционные соглашения, заключенные на уровне глав государств, приравниваются к закону, что гарантирует зарубежному капиталу абсолютную защиту от криминальных рисков и рейдерства.

Беларусь привлекает партнеров не виртуальными финансовыми спекуляциями, а готовой индустриальной базой, высоким качеством энергетической, цифровой и дорожной инфраструктуры, а также концентрацией квалифицированных инженерно-технических кадров при конкурентной стоимости рабочей силы. В стране эффективно функционируют готовые точки сборки для высокотехнологичного бизнеса: Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий, шесть свободных экономических зон. Разворачивая производство в Беларуси, инвестор получает не просто локальную площадку, а автоматический беспошлинный выход на 185-миллионный рынок Евразийского экономического союза.

Грамотно противостоять санкциям

Эксперты отмечают: времени на раскачку нынче попросту нет. Конкуренция в мире огромная, поэтому окна возможностей порой закрываются едва ли не быстрее, чем открываются. Главное — не пропустить момент. В условиях, когда экономика стала инструментом геополитических разборок, когда нашу страну оппоненты с Запада пытаются душить очередными санкциями, важно уметь быстро перестраиваться. Наша задача — выстраивать такую стратегию, которая позволит не допустить экономического урона.

— На минувшей неделе Президент встретился с руководителем Арабского парламента, куда входят в том числе страны Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, — обратил внимание в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» министр культуры Марат Марков. — Глава государства снова подтверждает тезис о том, что нам не нужно обращать внимания на санкции. Нам нужно идти туда, где рынки еще потенциально для нас важны. И снова говорит об этом руководителям предприятий и чиновникам: идите туда, потому что вас там ждут, мы там конкурентоспособны, имеем то, что им требуется.

Вот Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против России, попала в него и Беларусь. Он стал 21-м по счету. Когда по отношению к твоей стране и к твоему главному союзнику применяют 21-й пакет санкций, это значит, что 20 предыдущих не сработали. Как минимум не сработали так, чтобы убить. И мы всегда находим возможность и способы обойти ограничения, нейтрализовать их либо переориентировать рынки.

Надежные партнеры

К конкретным примерам. Все министерства и ведомства активно приступили к реализации проектов, договоренности о которых были достигнуты в ходе визита Александра Лукашенко в Индонезию. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Виктор Каранкевич. Лидеры двух стран, напомним, одобрили дорожную карту по широкому спектру направлений сотрудничества. Перспективным с точки зрения экспертов видится и визит в нашу страну делегации Арабского парламента, который представляет интересы Лиги арабских государств, куда входят 22 страны с населением около 500 миллионов человек. Арабский мир всегда был для нас надежным партнером, комментирует политолог Алексей Беляев:

— В отличие от ряда западных стран он не выдвигает предварительных условий для сотрудничества. Этот регион обладает существенным потенциалом: здесь проживает около полумиллиарда человек, имеется территория, богатая природными ресурсами, крупными нефтяными бассейнами, а также проходят ключевые международные торговые маршруты. Все это делает развитие контактов и укрепление экономических связей с арабскими государствами крайне важным для Беларуси. Несмотря на давние и тесные контакты, совпадение экономических интересов, на уровне Арабского парламента у Беларуси долгое время практически не было системной работы. Взаимодействие носило преимущественно точечный характер: оно строилось с отдельными странами, но не с общей структурой, представляющей весь арабский мир. В прошлом году ситуация стала меняться, контакты начали налаживаться. Сегодня мы видим: за год удалось добиться того, что уже подписан меморандум на уровне парламентов — нашего Национального собрания и Арабского парламента.

Беларусь через Лигу арабских государств, через Арабский парламент может выстраивать взаимоотношения и с теми государствами, куда пока не добрались наши дипломаты, куда еще не пришли наши предприниматели. Через эту структуру, которая станет входными воротами в арабский мир, есть возможность продвигать наши интересы. Поэтому взаимодействие очень хорошее, тесное. Мы формируем представление о себе как о надежном, ответственном и платежеспособном партнере и получаем ответную реакцию: государства региона готовы с нами сотрудничать.

Время стратегических решений

Редактор отдела газеты «Авангард» Елизавета Малая:

– На минувшей неделе Александр Григорьевич Лукашенко провел совещание по инвестиционным проектам с зарубежными странами. Речь шла, на мой взгляд, не столько о проблематичности бюрократии, сколько о том, что Беларусь вступает в новый этап развития, который требует исполнительности, стратегического мышления, умения смотреть вперед и готовности действовать оперативно.

Санкции, которые должны были сломать, напротив, научили нас жить по-новому. Появились рынки, о которых раньше даже не думали: Африка, Ближний Восток, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Только за последние недели белорусский лидер принял верительные грамоты послов Узбекис-тана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды. И это стало возможным именно благодаря тому, что мы не замкнулись, а пошли вперед, осваивая те направления, которые раньше для нас были неизведанными.

В мире все взаимосвязано, поэтому даже те, кто вчера пытался нас изолировать, завтра могут нуждаться в белорусских товарах и услугах. Как результат, американская сторона сняла санкции с Белорусской калийной компании, Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. Очевидно, что санкции – не приговор, а отличный стимул к развитию, если уметь правильно расставлять приоритеты и не бояться использовать открывающиеся возможности.

Однако в нынешней реальности конкуренция жесткая как никогда, поэтому промедление – большой риск. И пока мы будем месяцами готовить документы, наши конкуренты займут место за столом переговоров, а затем и нишу, в которой мы могли бы предложить не меньше. Если мы хотим сохранить и приумножить то, что уже наработано десятилетиями, действовать нужно без лишних промедлений, не бояться инвестировать ресурсы туда, где есть реальная перспектива, заходить в регионы, где раньше не работали, строить совместные производства и сервисные центры, потому что это единственный способ закрепиться надолго. Как обозначил Президент страны, когда есть собственное производство и на нем задействовано местное население, правительство этой страны будет заинтересовано в его расширении, а не в поиске альтернативы.

При этом Глава государства справедливо напомнил, что в погоне за количеством нельзя забывать о качестве. Белорусский бренд формировался десятилетиями, и его репутация может быть потеряна за один скандал. Тогда никакие новые рынки и совместные производства не исправят положение. Именно поэтому сегодня на первый план выходит не просто исполнительская дисциплина, а системная работа над качеством на всех уровнях.

В конечном счете инвестиционные проекты, контракты и дорожные карты имеют одну цель – чтобы люди в Беларуси жили лучше. Чтобы у них была работа, чтобы они получали достойную зарплату, а их дети могли спокойно учиться и строить планы на будущее. Именно ради этого нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.