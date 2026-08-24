Председатель райисполкома Валентин Ундруль подчеркнул, что каждый из представленных к награде вносит неоценимый вклад в развитие предприятия или сферы, в которых он трудится, а также Будакошелевщины в целом. Благодаря в том числе их профессионализму и добросовестному труду район уже на протяжении последних нескольких лет уверенно побеждает в областном социально-экономическом соревновании.



За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Буда-Кошелевского района и в связи со 105-летием образования экономических органов Беларуси благодарность районного исполнительного комитета объявлена: главному экономисту КСУП «Губичи» Людмиле Кайтановой, главному экономисту ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Анне Шапыро, главному экономисту филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Татьяне Рапинчук, начальнику экономического отдела РУП «Белоруснефть-Особино» Ирине Пинчуковой, главному экономисту СП «АМИПАК» — ОАО Тамаре Еремовой, ведущему экономисту ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Татьяне Никитенко, заместителю начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александру Костючкову.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко