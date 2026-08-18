Красивые ролики не равно реальная работа.

Мошенники создают яркие TikTok-каналы и Telegram-чаты, чтобы вызвать доверие.

Анализируете и проверяйте информацию о трудоустройстве за границей.

Проверяйте компанию

Ищите официальный сайт, юридический адрес, лицензии. Если есть только соцсети — это повод насторожиться.

Не переводите деньги заранее

Настоящие работодатели не требуют оплату за оформление документов или «гарантированное трудоустройство».

Криптокошелек равно тревога

Переводы в криптовалюте невозможно вернуть. Это любимый инструмент мошенников.

Сохраняйте переписку

Скриншоты, ссылки, чеки — важные доказательства.

Если «работодатель» исчез или меняет условия — это повод для обращения в правоохранительные органы.

Будьте бдительны! Ваша безопасность в ваших руках!

Источники: Следственный комитет Республики Беларусь.

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