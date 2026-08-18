Красивые ролики не равно реальная работа.
Мошенники создают яркие TikTok-каналы и Telegram-чаты, чтобы вызвать доверие.
Анализируете и проверяйте информацию о трудоустройстве за границей.
Проверяйте компанию
Ищите официальный сайт, юридический адрес, лицензии. Если есть только соцсети — это повод насторожиться.
Не переводите деньги заранее
Настоящие работодатели не требуют оплату за оформление документов или «гарантированное трудоустройство».
Криптокошелек равно тревога
Переводы в криптовалюте невозможно вернуть. Это любимый инструмент мошенников.
Сохраняйте переписку
Скриншоты, ссылки, чеки — важные доказательства.
Если «работодатель» исчез или меняет условия — это повод для обращения в правоохранительные органы.
Будьте бдительны! Ваша безопасность в ваших руках!
Источники: Следственный комитет Республики Беларусь.