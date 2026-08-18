Бешенство – острое вирусное заболевание, сопровождающееся поражением ЦНС и стопроцентной летальностью после появления первых симптомов.

Возбудитель бешенства – это не стойкий во внешней среде вирус, который быстро погибает при воздействии прямых солнечных лучей и этанола.

Источником инфекции являются дикие и домашние животные. Возбудитель накапливается в слюнных железах и со слюной выделяется во внешнюю среду в последние 5–10 дней инкубационного периода и на всем протяжении болезни.

Механизм инфицирования контактный: человек заражается при укусах или ослюнении больным животным поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек. Наиболее опасны укусы в области головы, лица, шеи, пальцев рук. От человека к человеку вирус не передается. Проникая в организм, вирус по нервным волокнам достигает ЦНС (головного и спинного мозга), поражает ее и приводит к летальному исходу.

Инкубационный период (период, не сопровождающийся клиническими симптомами болезни) продолжается от 10 дней до 2–3 месяцев, реже – до одного года, в зависимости от локализации укуса.

Первые признаки возникают в месте укуса, затем повышается слюноотделение, появляется гидрофобия (водобоязнь), боязнь ветра, света и громкого звука. Приступ гидрофобии сопровождается чувством ужаса и болезненными спазмами мышц глотки и гортани, больной с криком откидывает назад голову и туловище, выбрасывает вперед дрожащие руки, отталкивает сосуд с водой. Больной становится агрессивным, царапает и кусает себя и окружающих, кричит и мечится, ломает мебель. Усиливается слюноотделение, возникает необходимость сплевывать слюну. Если в период приступа больной не погибает от остановки сердца или дыхания, возникает паралич, приводящий к смерти. Общая продолжительность болезни составляет 3–7 дней. Прогноз всегда неблагоприятный.

Профилактика бешенства

Единственный способ предотвратить болезнь — это вакцинация. В основном профилактика бешенства заключается в профилактической вакцинации домашних животных и борьбе с бродяжными животными.

Для тех, кто постоянно контактирует с животными, предусмотрена профилактическая иммунизация, которая создает защитный уровень антител заранее. Профилактическая иммунизация показана работникам ветеринарной службы, лесникам, егерям, охотникам и сотрудникам служб по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Даже если вы привиты профилактически, при укусе или ослюнении подозрительным животным необходимо:

тщательно промыть рану водой с мылом (в течение 10–15 минут); обработать края раны антисептиком (спирт 70%, йод); немедленнообратиться в организацию здравоохранения. Привитым лицам обычно назначается сокращенный курс из двух инъекций (без введения иммуноглобулина).

Подготовил помощник-врача эпидемиолога Буда-Кошелевского райЦГЭ Т.В. Сивенкова