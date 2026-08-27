В рамках республиканского благотворительного проекта «Партия – детям» заместитель председателя райисполкома, лидер районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай вручил портфель Макару Шрубу из Новой Гусевицы, пожелал первокласснику успешной учебы, отличных оценок и верных друзей.

Новый ранец и необходимые канцелярские принадлежности стали приятным подарком и для первоклассника гимназии райцентра Матвея Пирогова.

Артем Гришай отметил, что проект «Партия – детям» охватил все районы Гомельщины. Не остались в стороне и наши партийцы, ведь дети – наше будущее, и важно, чтобы ни один ребенок не остался без внимания и чувствовал поддержку, а свой первый День знаний встретил с улыбкой и уверенностью.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко и из архива