Белорусов предупреждают о новой схеме мошенничества с карточками, оставленными в банкоматах. Ее отличие – очное присутствие афериста рядом с жертвой.

Как это работает?

Предположим, что человек подошел к банкомату в торговом центре и увидел торчащую из аппарата чужую карточку. Он может взять ее в руки, чтобы затем отнести в ближайший магазин или милицию.

Именно в этот момент рядом появляется «владелец» карты с подставными свидетелями, и начинают давить на жертву.

Человека обвиняют в краже и указывают на пропажу денег с оставленной карты, а также на оставленные на ней отпечатки пальцев. Чтобы вывести его в состояние страха и паники, злоумышленники начинают угрожать разбирательствами в милиции.

Они угрожают уголовным делом, манипулируют эмоциями и предлагают «решить вопрос на месте» — естественно за деньги.

Что делать при обнаружении «забытой» карты в банкомате

Белорусам советуют придерживаться трех основных правил на случай обнаружения чужой карточки в банкомате:

Игнорируйте карту в устройстве. Не стоит даже прикасаться к ней. Важно подождать 30-40 секунд. Если карточка находится в приемнике, то банкомат может втянуть ее обратно – в устройствах заложена такая функция. Если вы находитесь внутри отделения банка, просто сообщите о забытой карте сотрудникам или охране.

mlyn.by