О том, как в филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» местные строители не только ремонтируют, но и возводят новые объекты, жизненно необходимые для развития животноводства, – в нашем материале к профессиональному празднику.

Надежный фундамент хозяйства

Директор филиала «Юбилейный-Агро» Сергей Дрозд убежден: работники ремонтно-строительной бригады во главе с исполняющим обязанности прораба Максимом Лапицким так же важны и необходимы для стабильной работы предприятия, как земледельцы и животноводы. В преддверии Дня строителя Сергей Александрович искренне поздравляет коллектив бригады с праздником, желает им крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, новых производственных свершений, мира и добра.

За последние годы объем выполненных строителями работ впечатляет. На молочно-товарной ферме «Неговка» капитально отремонтированы два сарая: полностью обновлены полы, а вместо устаревших кормушек оборудованы современные кормовые столы. Восстановлен телятник на МТФ «Липиничи», построены новые кошары и уже ведутся работы на второй по счету силосной яме. Месяц назад начал функционировать еще один важный объект – контрольно-пропускной пункт, оснащенный дезинфекционным барьером. Он позволяет строго контролировать въезд (выезд) транспорта на территорию МТФ «Неговка» и проводить обработку колес, предотвращая попадание инфекций на ферму.

С опережением графика и заботой об экономии

Сегодня строители филиала задействованы сразу на нескольких участках: приводят в порядок сараи для содержания молодняка, строят новые объекты. В рамках выполнения поручения Главы государства один из таких ключевых объектов должен быть введен в эксплуатацию.

Напряженная работа кипит и на возведении новой силосно-сенажной траншеи. Объект стратегически важен: не за горами уборка кукурузы на силос, и свежий корм нового сезона необходимо качественно уложить и утрамбовать. Это станет гарантией сытной и питательной зимовки для общественного стада.

Сейчас работники бригады на бетонном основании выставляют опалубку и проводят армирование для последующей заливки плит, что дает ощутимую экономию средств. Изготовленные плиты уложат по бокам траншеи, чтобы защитить корма от влаги. Параллельно строители белят фермы известковым раствором, обкашивают производственные территории, демонтируют старые железобетонные и обустраивают новые бетонные кормовые столы. Плюс обслуживают сантехнику, системы навозоудаления и др.

Где родился, там и пригодился

Исполняющий обязанности прораба Максим Лапицкий руководит бригадой три года, начинал простым рабочим. На время уборочной кампании пересаживался за штурвал комбайна. В 2021 году даже был среди лидеров в составе молодежного экипажа. Когда предприятие стало активно инвестировать средства в строительство телятников, кошар и реконструкцию сараев, работы прибавилось в разы. Но Максиму такой ритм по душе. Главным условием успешного дела он считает дисциплину, а в жизни руководствуется мудрым принципом своей бабушки Валентины Дмитриевны: «Где родился, там и пригодился». «Мы должны работать на своей земле. Дома и дышится легче, и результат труда радует вдвойне», – убежден мой собеседник.

Мастера широкого профиля: опора коллектива

Строительная бригада «Юбилейного-Агро» – это сплоченная команда специалистов, где каждый готов прийти на помощь друг другу.

Андрей Петлицкий – плотник и столяр по профессии. В филиале работает почти год, перешел из районного центра. В его зоне ответственности – деревянные полы и кошары. Помимо строительства, часто подключается и к обкосу территорий. Владимир Шепель – штукатур, родом из Буда-Люшева, трудится на предприятии более 3 лет. Ответственность и физическая сила – его сильные стороны. Признается, что хороший коллектив и большой объем работы дают уверенность в завтрашнем дне и достойном заработке.

Дмитрий Ганжуров по специальности сварщик, но успешно освоил профессию каменщика. Больше года назад переехал из Ветки. Выполняет весь спектр строительных работ и менять место работы не планирует. Плотник Евгений Лапицкий трудится в хозяйстве полтора года. Проживает он в Широком, но вместе с женой Мариной (осеменатором по профессии) сознательно выбрал работу в филиале, ответив взаимностью на стабильность и достойные условия труда.

Александр Рапинчук в бригаде – старожил, родился и вырос в этих краях. По образованию техник-программист, числится штукатуром, но на деле мастер на все руки: профессионально занимается сваркой и сантехникой. Главным фактором успешной работы считает взаимовыручку. Старший прапорщик, старший инструктор-спасатель ПАСЧ №1 г. Буда-Кошелево и отец четверых сыновей Денис Лаврентиков работает по договору в свободное от службы время. В 2018 году пробовал себя и на уборке хлеба. Сила, выдержка и закалка спасателя помогают ему и на стройке. «Где живу, там и нужен: и своей семье, и малой родине», – уверен он. Александр Нициевский – незаменимый специалист на бетонировании и заливных работах, знающий все тонкости технологического процесса. А самый молодой в бригаде Илья Чуешков, хоть и работает считаные дни и набирается опыта, но уже успел ощутить крепкий командный дух и поддержку старших товарищей.

Память и красота

Строители филиала думают не только о производстве, но и о красоте вокруг. Своеобразной визитной карточкой стала художественная роспись стен на здании стройдвора в Неговке, а также плит хоздвора в Липиничах, выполненная Дмитрием Алейниковым.

Особая гордость для коллектива – непосредственное участие в реставрации памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в агрогородке. Руками строителей были обновлены обелиск и постамент, уложена тротуарная плитка. К этому святому месту, посвященному трагическим событиям 1941 года, сегодня приходят сельчане всех поколений, чтобы почтить память павших героев.

У каждого из мастеров «Юбилейного-Агро» свой жизненный и профессиональный путь, но объединяет их одно: любовь к родному краю, мастерство и трудолюбие, благодаря которым преображается их общий дом и предприятие.

Наталья ЛОГУНОВА

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