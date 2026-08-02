В Буда-Кошелевском производственном участке филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» Екатерина Шитова уже семь лет. В профессию уроженка аг. Глазовка пришла не сразу: сначала трудилась продавцом в сельском магазине, затем – на участке уборщицей. Ее ответственность, исполнительность и умение ладить с людьми заметили и предложили работу контролера.

Сегодня ее рабочий день – это десятки домовладений, снятие показаний электросчетчиков и, конечно, общение с абонентами, хотя оно бывает разным и не всегда простым. Но такая занятость ей по душе.

Контролер должен визуально оценить состояние прибора учета, чтобы вовремя заметить неисправность или предотвратить возможные нарушения. В ее профессии важно уметь разговаривать с людьми, сохранять спокойствие и профессионализм, помогать найти выход из ситуации.

За плечами у нашей героини два образования: она окончила Краснобережский колледж по специальности «Организация сельскохозяйственного производства», а в 2024-м – Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж, где получила профессию техника-электрика. Эти знания нужны ей непосредственно для работы контролером. Кроме того, она ежегодно сдает экзамен на профпригодность.

Способность находить подход к людям Екатерина Шитова применяет не только в профессии, дома ее тоже ждут те, кто требует внимания, терпения и мудрости. Она – мама двоих детей: сыну уже 17 лет, дочери – 11. Семья для нее – главная опора и вдохновение. Екатерина Сергеевна старается быть для них человеком, которому можно доверить самое сокровенное. По ее мнению, никто не поддержит ребенка так, как родители. Убеждена, что дети должны твердо знать: дом – это место, где всегда поймут, выслушают и поддержат, что бы ни случилось. Возможность разговаривать на равных дорогого стоит, утверждает она. Также считает важным быть с ребенком на одной волне – понимать его интересы, уважать выбор, но при этом сохранять родительский авторитет.

А еще Екатерина Шитова любит работать на земле. Держит небольшое хозяйство, есть и огород. Признается, что это помогает переключиться после рабочего дня и отдохнуть душой. Сама она выросла в деревне и уверена, что эта любовь останется с ней навсегда.

На вопрос, что бы она посоветовала представительницам прекрасного пола в Год белорусской женщины, Екатерина Сергеевна ответила без раздумий: «Не бояться трудностей, верить в себя и всегда идти к своей цели. И не забывать о близких, ведь именно семья дает силы двигаться вперед».

Как говорит наша героиня, главное – не отступать и помнить, что за каждой неудачей следует успех, а за каждым трудным днем – светлый и радостный. И пусть рядом всегда будут те, кто верит в вас и поддерживает.

Елизавета МАЛАЯ

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