Говорят, что подвиг – это нечто героическое, необычное, выходящее за рамки обыденности. Но есть и другой подвиг – когда ты каждый день приходишь на работу и делаешь ее хорошо. Когда ты не ищешь легких путей, остаешься там, где нужен, даже если тебя никто не видит. В аг. Октябрь проект «Белорусская женщина: код ее успеха» собрал представительниц прекрасного пола, для которых такой подвиг стал привычным.

Открывая мероприятие, председатель районного Совета депутатов Сергей Анатольевич поблагодарил участниц за ежедневный труд, верность делу и семье, за то, что они своим примером вдохновляют молодое поколение.

Ни шагу назад, только вперед

Фельдшер скорой медицинской помощи Уваровичской сельской участковой больницы Наталья Степаняк в медицине уже четверть века. Путь в профессию начинался с Оршанского медицинского училища, затем обучение в Гомельском университете имени Франциска Скорины на учителя физической культуры и здоровья. Но, как признается сама Наталья Александровна, нашла свое призвание она не сразу: пробовала, сомневалась, но именно медицина стала тем, чему она осталась верна. За годы работы ее не раз отмечали грамотами, награждали за труд в период пандемии, когда она и сама переболела, и работала в красной зоне.

Дома же ее ждет настоящая команда поддержки: муж Андрей и трое детей. Причем все они – личности разносторонние. Старший сын Станислав окончил музыкальную школу, выступал в заслуженном коллективе Республики Беларусь образцовом ансамбле танца «Мілавіца», сейчас служит в рядах Вооруженных Сил. Средний, Роман, входит в сборную команду страны по спортивному ориентированию, объездил с соревнованиями всю республику. Младшая, Аннушка, – солистка ансамбля «Мілавіца», играет на фортепиано, тоже занимается спортивным ориентированием и учится на отлично. У каждого из детей свое увлечение, и родители с гордостью наблюдают за их успехами.

Есть у семьи Степаняк девиз, которым они руководствуются по жизни: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед – и только все вместе». Вместе отдыхают, вместе ходят в храм, вместе отмечают праздники. Даже когда кто-то из них оказывается далеко, они все равно находят способ быть рядом – по видеосвязи, по телефону. Так, несмотря на расстояние, Наталья Александровна ежедневно поддерживает связь с сестрой, которая живет в Санкт-Петербурге. И хотя сестра не раз звала ее переехать, Наталья Александровна неизменно отвечает отказом. Будакошелевщина – ее дом, и покидать его она не планирует.

Влюбить в родное слово

Как и наша предыдущая героиня, учитель белорусского языка и литературы Дуравичской школы Людмила Пыжикова посвятила своей профессии четверть века. Еще с детства ее привлекала родная мова, и эту любовь она пронесла через всю жизнь. Теперь она передает ее своим ученикам. Для Людмилы Николаевны белорусский язык – не просто школьный предмет, а живая связь с историей, с корнями, с душой народа. Важно не только объяснить детям грамматику, считает она, но и показать им, как звучит язык, как он живет в литературе, в песнях, в народной памяти.

Учитель, который сам горит своим предметом, не может не зажечь других. И ее ученики – лучшее тому подтверждение. Они постоянные участники и победители олимпиад по белорусскому языку и литературе, и для нашей героини олимпиадное движение – это возможность показать детям, что их знания имеют ценность, а родной язык может быть интересным, живым, современным. Еще она ведет кружок «Спадчына», где ребята открывают для себя историю родной дуравичской земли, узнают о людях, которые здесь жили, о событиях, которые оставили след в судьбе деревни.

Особое место в жизни Людмилы Николаевны занимают шахматы. Это увлечение она пронесла через всю жизнь. Сейчас, признается, играет реже, но с удовольствием приобщает к этому интеллектуальному искусству внуков и супруга. Для нее шахматы – не просто игра, а способ мыслить стратегически, находить нестандартные решения и сохранять ясность ума. И в этом она видит еще одну грань своего успеха.

Семейный алгоритм успеха

Учитель математики и информатики Октябрьской школы Ольга Стасева – продолжательница педагогической династии, корни которой уходят в далекий 1935 год, когда ее бабушка Вера Федоровна Лаврусенко окончила Гомельское педагогическое училище и начала учить детей. С тех пор профессия передается в семье из поколения в поколение уже почти 90 лет, объединив семь человек, семь учительских судеб, а общий педагогический стаж династии составляет 195 лет.

Бабушка нашей героини была учительницей начальных классов, дедушка Анатолий Архипович много лет работал учителем математики и заместителем директора Узовской школы, был награжден почетной грамотой Министерства просвещения БССР, мама Лариса Валерьяновна тоже посвятила себя школе. А сама Ольга Анатольевна уже 25 лет работает в Октябрьской школе. Кроме того, семья Стасевых была представлена на слете педагогических династий, а их фамилия вошла в книгу «Педагогические династии Гомельщины», и для Ольги Анатольевны это особая гордость.

Она учит детей математике и информатике, осваивает современные технологии, работает с искусственным интеллектом, создает презентации и видеоролики. Но главной своей победой считает не грамоты и дипломы, а тот момент, когда ребенок, справившись со сложной задачей, уверенно говорит: «У меня все получилось».

Свой код успеха Ольга Анатольевна записала цифрами: «80-25-15-300-800». За каждой из них стоит целая жизнь. 80 – это возраст ее мамы, уроки мудрости и добра, которые та передала дочери. 25 – это годы работы в одной школе и дыхание призвания. 15 счастливых лет брака – любовь, которая дарит силы. 300 выпускников прошли через ее сердце и остались в памяти. А 800 метров – расстояние от дома до школы, где начинаются все ее открытия.

Верность своим корням

Путь к призванию заведующей Октябрьским сельским Домом культуры Татьяны Влащенковой был долгим и непростым. Уроженка Октября, она более 20 лет проработала дояркой на молочно-товарной ферме. Тяжелый, но благородный труд научил ее дисциплине, терпению и уважению к земле. Именно там закалялся ее характер, именно там она поняла: нет ничего невозможного, если ты честно относишься к тому, что делаешь.

Но тяга к прекрасному была в ней всегда. Сколько себя помнит, ни одно школьное мероприятие не обходилось без ее участия: сценарии, репетиции, концерты – все это привлекало ее с детства. И 17 лет назад мечта воплотилась в реальность: она пришла в Дом культуры. Сначала была культорганизатором, позже стала заведующей. Она не искала счастья в больших городах, всегда знала: её сила – здесь, на этой земле. Свою жизнь за пределами Октября она просто не представляет. И особенно рада, что сегодня именно ей доверено сохранять душу населенного пункта – местный Дом культуры, который всегда был и остается центром притяжения для односельчан.

Кроме того, Татьяна Анатольевна – мать пятерых детей и счастливая бабушка одиннадцати внуков. Ее домочадцы – продолжение ее самой. Она учит их главному: неважно, какую профессию ты выберешь, важно быть человеком, любить свою землю и помнить свои корни. Сама Татьяна Влащенкова убеждена, что успех белорусской женщины – в верности своей родине, в трудолюбии, в умении идти к мечте и, главное, в любящей, дружной семье.

Сергей Анатольевич тепло поблагодарил участниц за искренность, отзывчивость и душевную щедрость и вручил каждой из них дипломы и подарки.

Эстафета проекта «Белорусская женщина: код ее успеха» продолжается: переходящий кубок передан председателю Липиничского сельисполкома Светлане Хамлюк.

Елизавета Малая

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