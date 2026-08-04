В Буда-Кошелевском районе продолжают чествовать лучших тружеников полей. Слова благодарности за высокие результаты прозвучали в адрес комбайнеров и водителей РУП «Белоруснефть-Особино», перешагнувших тысячный рубеж по намолоту и перевозке зерна.

Поздравить хлеборобов приехали председатель райисполкома Валентин Ундруль, заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Марина Габис и директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Балабанович.

Глава района пожелал труженикам крепкого здоровья, весомых урожаев и надежной техники, а также выразил уверенность, что и в этом году удастся сохранить и приумножить прошлогодний результат.

Дипломами райисполкома отмечены комбайнеры Михаил Сафонов, Владимир Абраменко, Степан Жгельский, Александр Тищенко, Александр Глушаченко, а также водители Иван Бадестов, Дмитрий Комаров, Петр Астапович и Александр Абросимов.

Благодарности РО ОО «БРСМ» удостоены Михаил Сафонов, Иван Бадестов и Дмитрий Комаров. Благодарность районного отделения партии «Белая Русь» вручена комбайнеру Степану Жгельскому.

Поздравляем аграриев с заслуженными наградами! Ваш труд – основа продовольственной безопасности района и страны. Желаем новых успехов и достойного завершения уборочной кампании.

Елизавета Малая

Фото Натальи Логуновой