Первые тысячи тонн зерна – важный рубеж для каждого хозяйства. В СУП «Андреевка» его достигли комбайнеры Илья Галуза, Александр Исаченко и водитель Василий Медведев. За этой цифрой не только мастерство и выносливость, но и слаженная работа всей команды, своевременная подготовка техники и грамотная организация процесса.



Председатель райисполкома Валентин Ундруль, поздравляя хлеборобов, отметил, что передовики показывают, как нужно работать: с душой и пониманием важности своего дела, несмотря на погодные условия и напряженный график. Выразив уверенность, что и в этом году урожай будет убран вовремя, глава района поблагодарил аграриев за упорный, добросовестный труд и вручил им дипломы районного исполнительного комитета.

Денежные сертификаты от районной профсоюзной организации работников АПК и памятные подарки от «Патриотов Беларуси» стали еще одним приятным дополнением к поздравлениям.





Елизавета Малая

Фото Натальи Логуновой