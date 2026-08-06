Комитетом государственного контроля Гомельской области совместно с управлением ДФР КГК Республики Беларусь по Гомельской области вскрыта незаконная деятельность заготовителей организации потребкооперации Гомельской области при закупках сельхозпродукции у населения.

Установлено, что заготовители потребкооперации вступили в преступный сговор с представителями коммерческих структур, которые вместо них сзакупали сельхозпродукцию у перекупщиков и фермеров на оптовых рынках Брестской и Минской областей за наличные деньги, переданные им заготовителями (более 10 млн. рублей за 2023-2026 гг.).

При этом заготовители для отчетности за потраченные средства вносили в ведомости в качестве сдатчиков плодоовощной продукции несуществующих граждан (более 2 тыс.).

В свою очередь коммерсанты для создания видимости законного приобретения сельхозпродукции помещали в бухгалтерский учет «липовые» накладные, что позволила им уклонились от уплаты налогов на сумму более 3,3 млн. рублей.

Впоследствии данная продукция коммерсантами перепродавалась бюджетным организациям (школы, больницы, детские сады, общепит) с надбавками до 23%. При этом доходы организации потребкооперации были минимальны.

По выявленным фактам возбуждено 5 уголовных дел. Результаты контрольных мероприятий доложены Главе государства. Правительству и Белкоопсоюзу поручено принять меры по исключению подобных фактов.

Комитет государственного контроля Гомельской области