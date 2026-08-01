Данный процесс производят, когда в зерне содержится максимальное количество полезных веществ. Благодаря соблюдению технологии, вакуумной и прочной оболочке рукавов, а также консервантам обработанное зерно хранится достаточно долгое время. Корм полностью усваивается, повышая надои и привесы. Еще один немаловажный плюс – экономичность и энергоэффективность.

На плющении в паре работают аграрии Тахир Гурбанов и Анатолий Грибов. Ловко орудуя ковшом, последний загружает на «Амкодоре» зерно в накопительный бункер. Анатолий Васильевич работает в эти дни и на зернотоке, и доставляет корма животным. В хозяйстве его трудовой путь начался в 1991 году. Он из тех, кто однажды выбрал профессию и идет с ней по жизни. Кстати, свою судьбу связал с сельским хозяйством и трудится скотником сын Анатолия Грибова – Александр.

Дальше к процессу плющения подключается Тахир Гурбанов: следит за подачей консервантов, качеством измельчения, степенью растяжения пленки – в общем, за всем процессом плющения. Он уже был героем нашей публикации. Тогда районка писала о вкладе опытного механизатора в сев однолетних трав. В эти дни он отвечает за доставку кормов на МТФ и плющение.

Как отмечают в КСУП «Губичи», в хозяйстве планируют заготовить 500 тонн плющенного зерна. Это позволит сельхозпредприятию быть с кормами в зимне-стойловый период, не снижая производства продукции животноводства.

Наталья Логунова

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