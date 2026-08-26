Заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Костючков поздравил экипаж комбайнеров Виктора Кухоренко и Виталия Федорченко со значимым результатом и весомым вкладом каждого в хлебную копилку района и страны, пожелал хлеборобам новых достижений в жатве будущего года и вручил дипломы райисполкома.

Слова благодарности аграриям адресовали председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, руководство и профактив сельхозпредприятия.

В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» в нынешней уборочной кампании отличились 6 комбайнеров и 6 водителей, перешагнувших тысячный рубеж на намолоте и перевозке зерна. Из них водитель Михаил Дроздов трижды достиг тысячного рубежа, в его активе 3492 тонны.

Наталья Логунова

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