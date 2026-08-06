Обязательные правила для работодателей при организации работы в жару напомнили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Первое правило касается микроклимата. Работодатель обязан обеспечить контроль кондиционирования рабочих зон. Для этого следует установить кондиционеры и вентиляторы, а также наладить работу приточно-вытяжной вентиляции.

Также следует организовать бесперебойный доступ к чистой питьевой воде. Вода должна находиться в шаговой доступности и иметь комнатную температуру или быть слегка охлажденной. При соблюдении гигиенических нормативов роль питьевой может выполнять проточная вода.

Для восстановления сил необходимо обустроить специальные прохладные помещения. Температура в зонах отдыха должна поддерживаться на уровне от плюс 18 -20 градусов. В отдельных случаях, например при работе в поле, возможно установление солнцезащитных навесов.

«При выполнении работ на открытом воздухе необходимо обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты: головными уборами и спецодеждой из дышащих тканей», — подчеркнули в ведомстве.

В рабочий регламент необходимо ввести дополнительные перерывы для отдыха, которые не будут заменять собой обеденный перерыв. Такие технологические паузы включаются в рабочее время и подлежат оплате.

Для минимизации теплового воздействия необходимо сместить график выполнения работ на открытом воздухе. Например, дорожные работы или работы на строительных объектах следует переносить на раннее утро или вечернее время.