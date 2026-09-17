Цель акции – привлечение внимания к проблеме загрязнения атмосферного воздуха, популяризация экологических видов транспорта, создание комфортных, безопасных условий для пешеходов и велосипедистов.

Автомобилистам предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств.

Несмотря на принимаемые меры по снижению вредного воздействия транспорта на окружающую среду, проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами мобильных источников (транспортных средств) по-прежнему остается острой.

Выбросы автотранспорта являются одним из антропогенных факторов загрязнения природной среды. В их состав входят такие загрязняющие вещества, как оксид углерода, диоксид азота, углеводороды, диоксид серы, сажа, бенз(а)пирен, которые наносят вред окружающей среде.

Согласно статистическим данным за 2025 год, порядка 31% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Гомельской области приходится на автомобили и 65% – на промышленные предприятия.

Так, в целом по Гомельской области выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников за 2025 год составили 43,1 тыс. тонн, из них: диоксид серы – 0,3 тыс. тонн, оксид углерода – 26,4 тыс. тонн, диоксид азота – 12,5 тыс. тонн, углеводороды – 3,3 тыс. тонн, сажа – 0.6 тыс. тонн.

Такие акции, как в Гомельской области, так и в целом по республике проходят успешно, о чем свидетельствуют факты улучшения качества воздуха в городах.

В день проведения акции «День без автомобиля» количество загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сокращается, ведь каждый личный автомобиль выбрасывает около 800 кг оксида углерода, почти 200 кг углеводородов и 40 кг оксидов азота в год, поэтому сокращение выбросов от отказа от личного транспорта на один день, безусловно, положительно влияет на качество воздуха.

Согласно данным Национального статистического комитета в Гомельской области в личной собственности граждан на конец 2025 года зарегистрировано 3370 единиц электромобилей, тогда как в 2024 году количество электромобилей зарегистрировано 1404 единиц.

С ростом электромобилей активно развивается и зарядная инфраструктура. По состоянию на 01.08.2026 года в Гомельской области РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» установлено 124 зарядные станции, в том числе в городе Гомеле установлено 67 зарядных станций.

Работа по уменьшению количества выбросов от транспорта проводится службами города и области постоянно.

Одним из ярких примеров является строительство Восточного обхода в городе Гомеле, появление которого приведет к снижению концентраций выбросов в воздухе от транспорта в центральных районах города.

В Гомеле развивается сеть велодорожек, связывая новые участки улиц и микрорайоны в единую транспортную систему.

В Гомельской области постоянно обновляется парк транспорта общего пользования. Так ОАО Гомельоблавтотранс» в 2025 году приобретено 72 автобуса ЕВРО-5 класса и 52 новых троллейбусов. В 2026 году уже приобретено 98 автобусов и 15 троллейбусов.

Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает жителям г. Гомеля и Гомельской области хотя бы на один день отказаться от использования автомобильного транспорта, предпочтя пешее передвижение, передвижение с использованием велосипедов, электросамокатов или проезд на общественном транспорте.

В рамках акции в г. Гомеле будет проведено ряд тематических мероприятий. Основное торжественное мероприятие будет проведено 22.09.2026 на базе Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины с участием представителей организаций, осуществляющих основной вклад в объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных и стационарных источников выбросов, а также учащихся учреждений образования.

В н.п. Ченки 22.09.2026 в 10.30 состоится открытие эко-тропы на территории учебно-научной базы «Ченки» УО «ГГУ имени Ф.Скорины».

22.09.2026 в 11.00 запланирован велопробег по маршруту: учебно-научная база «Ченки» (старт) — участок автомобильной дороги H-4091 – санаторий «Машиностроитель» (финиш).

Тематические велопробеги также состоятся в Буда-Кошелевском, Брагинском, Ельском, Жлобинском, Кормянском, Лоевском, Мозырском, Октябрьском, Речицком, Светлогорском и Чечерском районах.

Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей невозможно, а проведение однодневной акции не сможет устранить все проблемы негативного влияния автотранспорта на окружающую среду и человека, областной комитет уверен, что акция – это хороший повод донести до каждого человека, что у него есть возможность выбора действий для сохранения благоприятной окружающей среды.