Общественно-политическая акция «Беларусь адзіная», приуроченная ко Дню народного единства, стартовала 3 сентября. Ее цель — консолидация патриотических сил, пропаганда ключевых достижений суверенной Беларуси, открытый разговор по самым актуальным вопросам информационной повестки, в том числе острым, вызывающим особую полемику. Почему подобные акции важны для нашей страны, объяснил депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «СБТВ» и «Альфа Радио», пишет sb.by.

Александр Шпаковский убежден, что нет ничего важнее живого общения и контакта «глаза в глаза»:

— Безусловно, современные способы передачи информации и разъяснения основ госполитики обществу через интернет, видеосюжеты, соцсети, короткие ролики и вирусную рекламу тоже крайне важны. Все эти современные политтехнологии необходимо внедрять, и мы, в принципе, их уже используем. Возможно, в этом направлении нам еще предстоит большая работа, но у нас есть серьезное конкурентное преимущество.

В Беларуси действительно сформировался круг людей, лидеров общественного мнения, которые способны говорить с разной аудиторией на самые сложные темы, уточнил Александр Шпаковский:

— И нет ничего ценнее прямого общения, особенно когда люди вам поверили. Согласно теории шести рукопожатий, человек расскажет об этом в семье, друзьям, и сам, возможно, станет проводником наших идей и смыслов. Глава государства предложил нам эту технологию, и мы вполне уверенно применяем ее в рамках различных общереспубликанских акций, локальных мероприятий и дней информирования.

Главное здесь — не столько не перебарщивать, сколько грамотно подбирать кадры на этом направлении, обратил внимание спикер:

— Не стоит привлекать к информационно-политической работе всех подряд, потому что нередко бывает: человек — компетентный управленец или хороший хозяйственник, но ему не хватает навыков именно в информационно-политической сфере. Поэтому нужно продолжать расширять наше профессиональное сообщество, искать новые лица.

Ток-шоу «Будни» выходит по будням в утреннем эфире «Альфа Радио». В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссиях участвуют политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. Полную версию программы смотрите на сайте VIDEOBEL.BY и на YouTube-канале «СБТВ».