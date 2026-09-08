Глава белорусского государства Александр Лукашенко на встрече в Минске предложил российскому бизнесмену Владимиру Потанину, руководителю компаний «Интеррос» и «Норникель», более тесное сотрудничество с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.
«Учитывая, что «Интеррос» — это не только «Норильский никель», это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. Думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он детально вам довел основные направления развития Беларуси и те точки, где мы можем сотрудничать, — сказал Президент. — Мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания (успешная компания, даже в эти сложные времена) сотрудничала с Беларусью».
Глава государства также обратил внимание, что Владимир Потанин имеет и белорусские корни: «Мы же земляки по своим корням. Дедушка у вас с Могилевщины».
«Я на четверть белорус. Да, он такой настоящий крестьянин был. Корни есть», — подтвердил Владимир Потанин.
Как сообщалось, БЕЛАЗ и «Норникель» накануне подписали соглашение о сотрудничестве. Цель — объединение усилий по развитию научного и технологического потенциала для создания горной техники нового поколения, внедрения беспилотных технологий для горной добычи и других инноваций. Предусматривается создание совместного предприятия для реализации этих планов, а также предприятия с полнопрофильной ремонтной базой с целью развития производства, ремонта и обслуживания подземной горной техники.