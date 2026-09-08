Глава белорусского государства Александр Лукашенко на встрече в Минске предложил российскому бизнесмену Владимиру Потанину, руководителю компаний «Интеррос» и «Норникель», более тесное сотрудничество с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

«Учитывая, что «Интеррос» — это не только «Норильский никель», это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. Думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он детально вам довел основные направления развития Беларуси и те точки, где мы можем сотрудничать, — сказал Президент. — Мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания (успешная компания, даже в эти сложные времена) сотрудничала с Беларусью».

Александр Лукашенко отметил, что Владимир Потанин — человек, сведущий во многих вопросах, и в том числе сам прекрасно знает направления, по которым можно развивать сотрудничество: «Карьерные самосвалы. Удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют — нашей «Белшины» производство. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае — это тоже интересный для нас, перспективный проект. Вы многоотраслевик в своей структуре — там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать».

Глава государства также обратил внимание, что Владимир Потанин имеет и белорусские корни: «Мы же земляки по своим корням. Дедушка у вас с Могилевщины».

«Я на четверть белорус. Да, он такой настоящий крестьянин был. Корни есть», — подтвердил Владимир Потанин.