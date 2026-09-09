Как сообщает Буда-Кошелевский РОЧС, в Беларуси за 8 месяцев произошло 4792 пожара, погибли 364, из них 3 детей. 1530 пожаров произошли по причине неосторожного обращения с огнем, из них 781 при курении. Из-за неосторожного обращения с огнем погибли 251, из них при курении 214. Только за первые дни сентября, по оперативной информации, произошло 86 пожаров, погибли 7 человек.

Курение и отопительный сезон – два фактора, которые ежегодно становятся причиной сотен пожаров. Осенью риски возрастают: люди чаще курят дома и эксплуатируют неисправные приборы отопления. Любая неосторожность превращается в трагедию.

Непотушенный окурок – одна из самых частых причин трагедий. Тлеющий табак способен разгореться даже через несколько часов. Тушите сигарету полностью, используйте негорючие пепельницы, не курите в постели.

С началом холодов возрастает нагрузка на печи, котлы и обогреватели, а вместе с ней и количество пожаров.

— не используйте бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи;

— не перегревайте печь, лучше топить меньше по времени, но чаще;

— не оставляйте печь без присмотра, особенно если в доме дети или пожилые люди;

— топите печь только сухими дровами;

— не сушите вещи на печи и возле нее;

— не закрывайте заслонку, пока угли полностью не прогорели и заканчивайте топку не позже, чем за 2 часа до сна.

Если почувствовали запах дыма или гарь:

— прекратите топку;

— проверьте тягу;

— если почувствовали недомогание немедленно обратитесь к врачу.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС