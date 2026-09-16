Для большинства белорусов — 80,8% — наиболее важным в жизни является здоровье. Об этом рассказал руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, презентуя результаты республиканского социологического исследования, которые касаются актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Руководитель аналитического центра EcooM подчеркнул, что ответ о здоровье впереди с огромным отрывом. И это, по его словам, не озабоченность, а понимание важности правильного питания, занятий спортом, регулярных медицинских осмотров. «Отрадно, что это понимают более 80%. Конечно, хотелось бы, чтобы это понимали молодые ребята как можно раньше», — сказал он.
Сергей Мусиенко отметил, что Президент Беларуси уделяет огромное внимание школьному питанию, занимается этим конкретно, поскольку это фундамент здоровья нации, и отметил, что сложно назвать страну, где этому вопросу уделяется такое же пристальное внимание.
Руководитель аналитического центра EcooM также указал на высокую долю ответов в пользу семьи. «Отрадно, что семья и здоровье — основной приоритет», — сказал он.
Он отметил, что в совокупности три показателя — душевный покой, самореализация и интересная работа — указали более 60% респондентов. «Согласитесь, душевный покой возникает от интересной работы и самореализации», — прокомментировал Сергей Мусиенко.
Согласно результатам республиканского социологического исследования, для 60,9% белорусов наиболее важным в жизни является семья, 45,7% — деньги, материальный достаток, 39,1% — душевный покой, комфорт, 15,6% — любовь, 12,3% — интересная работа, 9,6% — самореализация, 8,1% — знания, образование, 8% — человеколюбие, помощь людям, 5,4% — трудолюбие, 4,1% — религиозная вера, 3% — развлечения, 2% — общественное признание, высокий статус в обществе.
В июле-августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.