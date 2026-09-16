Руководитель аналитического центра EcooM подчеркнул, что ответ о здоровье впереди с огромным отрывом. И это, по его словам, не озабоченность, а понимание важности правильного питания, занятий спортом, регулярных медицинских осмотров. «Отрадно, что это понимают более 80%. Конечно, хотелось бы, чтобы это понимали молодые ребята как можно раньше», — сказал он.

Сергей Мусиенко отметил, что Президент Беларуси уделяет огромное внимание школьному питанию, занимается этим конкретно, поскольку это фундамент здоровья нации, и отметил, что сложно назвать страну, где этому вопросу уделяется такое же пристальное внимание.

Руководитель аналитического центра EcooM также указал на высокую долю ответов в пользу семьи. «Отрадно, что семья и здоровье — основной приоритет», — сказал он.

Он отметил, что в совокупности три показателя — душевный покой, самореализация и интересная работа — указали более 60% респондентов. «Согласитесь, душевный покой возникает от интересной работы и самореализации», — прокомментировал Сергей Мусиенко.