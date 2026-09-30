Праздник, посвященный одной из самых добрых и важных профессий, объединил педагогическую общественность района.

Как подчеркнула заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, День учителя в календаре профессиональных дат, отмечаемых в нашей стране, занимает достойное место. «Быть учителем – не просто давать знания детям. Сегодня вы, уважаемые коллеги, психологи, врачи, правоохранители, родители, бабушки и дедушки для ребят, которые на определенный период для вас становятся родными. Вы – команда профессионалов, демонстрирующая высокие результаты не только на уровне района и области, но и республики», – отметила Людмила Адамовна, обращаясь к присутствующим. От себя лично, от лица районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов она пожелала педагогам, их семьям мира, добра, благополучия, терпения, благодарных учеников и родителей, неиссякаемого творческого полета и вручила награды районного уровня.



Почетной грамотой районного Совета депутатов за высокий профессионализм, творческую инициативу, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения награждена заведующий дошкольным центром развития ребенка г. Буда-Кошелево Галина Кураликова. Благодарности райсовета за многолетний и добросовестный труд, достигнутые успехи в обучении воспитании подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни Чеботовичского сельсовета объявлена педагогам Чеботовичской школы: учителю географии, информатики Евгению Телешу, учителю русского языка, белорусского языка и литературы Майе Галицкой.

Пожелания долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия педагогам и их семьям направил благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко. Архиерейские грамоты за вклад в духовное и нравственное просвещение подрастающего поколения, сохранение православных святынь и приобщение учащихся к духовному, историческому и культурному наследию родного края вручены также Евгению Телешу и Майе Галицкой.



Добрые слова поздравлений адресовали педагогической общественности начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова и председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Елена Парфененко. Надежда Николаевна и Елена Петровна вручили лучшим из лучших представителей сферы образования заслуженные награды.

Почетной грамотой главного управления образования Гомельского облисполкома за многолетний плодотворный труд в системе образования, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения награждена учитель белорусского языка и литературы Уваровичской школы Галина Прищепова. К Почетным грамотам отдела образования райисполкома за плодотворный труд в системе образования, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи с Днем учителя представлены: заведующий Узовским детским садом Екатерина Агеева, учитель истории Октябрьской школы Максим Авдашков, директор Неговской школы Наталья Дралова, учитель английского языка гимназии г. Буда-Кошелево Ольга Захарченко, учитель начальных классов Уваровичской школы Людмила Карпинская, заведующий отделом музыкально-хореографического и театрального творчества Людмила Кабаева и педагог дополнительного образования Наталья Коротчикова из Уваровичского ЦНТ, директор Узовской школы Наталия Лукьяненко, заместитель директора по воспитательной работе Кривской школы Галина Лабушева, учитель начальных классов начальной школы г. Буда-Кошелево Наталья Лахмакова, учитель английского языка Бушевской школы Андриана Маслякова, педагог-психолог социально-педагогического центра Мария Марьина, учитель физики Сергей Надточаев и учитель истории и обществоведения Виктория Тиличенко из средней школы №1 г. Буда-Кошелево, учитель информатики Коммунаровской школы Александр Пильник, учитель физики Узовской школы Екатерина Савенок, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Неговской школы Анна Салажкова, директор Гусевицкой школы Диана Хлебоказова, заместитель директора по основной деятельности Коммунаровского детского сада Светлана Хомякова, директор Чеботовичской школы Татьяна Цыкунова, методист районного учебно-методического кабинета Инна Шестакова.



Песенные и танцевальные номера, хорошее настроение и море эмоций подарили педагогам в этот день творческие коллективы и индивидуальные исполнители района.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко