В рамках праздничной недели «Встречаем 17 сентября!» состоялся телемост между СШ № 1 г. Буда-Кошелево – Школой мира и Каменецкой школой Брестской области.

В мероприятии приняли участие начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко, учащиеся учреждения образования, члены Молодежного совета при районном Совете депутатов и районного штаба «Искра» Белорусской партии «Белая Русь», активисты РО ОО «БРСМ».

«День народного единства – самый молодой государственный праздник Беларуси, но его значение трудно переоценить. 17 сентября 1939 года произошло воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Этот день напоминает нам о том, что мы – единый народ с общей историей и судьбой», – отметил модератор встречи, председатель Молодежного совета при районном Совете депутатов и лидер районного штаба «Искра» Станислав Сильченко.

Разговор начался с темы, которая одинаково важна и для западных, и для восточных регионов страны, – истории концентрационного лагеря Береза-Картузская. Это место стало символом трагических страниц в истории Западной Беларуси. Через лагерь прошли тысячи людей, которые боролись за право говорить на родном языке и жить на своей земле.

Педагоги Каменецкой школы рассказали, какие мероприятия для сохранения исторической памяти проходят у них в учреждении. Территория Каменецкого района, как и значительная часть Западной Беларуси, долгие годы была в составе Польши. В школе проходят классные часы, реализовываются исследовательские проекты, ребята изучают историю концлагеря и делятся друг с другом найденными фактами. Важно рассказывать молодому поколению о том, как люди отстаивали свои права и идентичность, акцентировали представители западного района.

Речь шла и о том, что связывает молодых людей Брестской и Гомельской областей. Это общая история, общие ценности, желание строить будущее вместе – то, что делает нас сильнее. Современные технологии, интернет и социальные сети дают возможность общаться, дружить и находить новые связи, несмотря на расстояние.

Участники также обсудили возможность проводить такие телемосты регулярно, посвящая их различным темам – истории, культуре, молодежным проектам.

Дальнейшее сотрудничество между школами двух областей, уверены организаторы, будет продуктивным и интересным для обеих сторон.

Елизавета Малая

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